"Pax libertaria": Milei tuvo que intervenir para frenar la guerra interna entre Caputo y los Menem

El encuentro se realizó en el despacho de Adorni y contó con la presencia de Karina Milei, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, entre otros dirigentes. La reunión se produjo apenas un día después del encuentro de gabinete encabezado por Javier Milei para ordenar prioridades políticas y legislativas.

En paralelo, la Casa Rosada avanzó en la coordinación de un nuevo paquete de reformas que incluirá desregulaciones en sectores como el mercado de capitales, seguros e inmobiliarias, además de cambios en la Ley General de Sociedades y nuevos incentivos para inversiones vinculadas al litio, autos eléctricos y energía. El oficialismo apuesta a inundar el Congreso con proyectos para sostener iniciativa política y blindar la agenda económica.La estrategia libertaria, sin embargo, depende de un delicado equilibrio interno y del respaldo de gobernadores y aliados parlamentarios. Mientras Milei intenta mostrar cohesión y disciplina, las tensiones entre sus principales operadores siguen latentes y amenazan con volver a explotar en medio de las negociaciones legislativas que se vienen.