"Pax libertaria": Milei tuvo que intervenir para frenar la guerra interna entre Caputo y los Menem

El encuentro se realizó en el despacho de Adorni y contó con la presencia de Karina Milei, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, entre otros dirigentes. La reunión se produjo apenas un día después del encuentro de gabinete encabezado por Javier Milei para ordenar prioridades políticas y legislativas.
Detrás de la foto de unidad persistieron las heridas abiertas por la feroz interna que atravesó al oficialismo durante las últimas semanas. El conflicto escaló luego de que el entorno de Santiago Caputo acusara a los Menem de operar en redes sociales mediante cuentas anónimas. La disputa puso en duda incluso la continuidad de espacios compartidos dentro del Gobierno y obligó a Milei a intervenir personalmente para evitar una ruptura mayor.
En paralelo, la Casa Rosada avanzó en la coordinación de un nuevo paquete de reformas que incluirá desregulaciones en sectores como el mercado de capitales, seguros e inmobiliarias, además de cambios en la Ley General de Sociedades y nuevos incentivos para inversiones vinculadas al litio, autos eléctricos y energía. El oficialismo apuesta a inundar el Congreso con proyectos para sostener iniciativa política y blindar la agenda económica.
La estrategia libertaria, sin embargo, depende de un delicado equilibrio interno y del respaldo de gobernadores y aliados parlamentarios. Mientras Milei intenta mostrar cohesión y disciplina, las tensiones entre sus principales operadores siguen latentes y amenazan con volver a explotar en medio de las negociaciones legislativas que se vienen.