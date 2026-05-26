Milei y Caputo desembarcan en un foro empresario en plena tensión económica: los detalles

El Presidente cerrará el Latam Economic Forum este jueves en Parque Norte, mientras el ministro de Economía abrirá la jornada ante empresarios, financistas y referentes energéticos. El evento, organizado por el economista Darío Epstein, buscará mostrar respaldo al rumbo oficial en medio de las señales de desgaste político y las discusiones por la agenda legislativa.

Entre los expositores también estarán Horacio Marín, titular de YPF, y Marcelo Mindlin, referente de Pampa Energía. Además participarán el economista Claudio Zuchovicki y el politólogo Fabián Calle, quienes analizarán el escenario político y financiero en medio de las tensiones que atraviesa el oficialismo.Desde la organización del Latam Economic Forum remarcaron que el encuentro tendrá un perfil solidario. Lo recaudado por entradas y sponsors será destinado a programas de asistencia de la Fundación de Acción Social de Jabad y de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.La participación de Milei y Caputo se dará en una semana atravesada por la exhibición de diferencias internas dentro del oficialismo y por las negociaciones legislativas que buscan sostener el programa económico en el Congreso. En ese contexto, el foro empresario funcionará también como una vidriera política para mostrar respaldo del establishment al rumbo libertario.