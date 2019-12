Escandaloso: Macri le dejó a Alberto casi un millón de pesos de deuda por propaganda para medios

el ex presidente Mauricio Macri Macri le pasó como legado a su sucesor, Alberto Fernández, casi un millón de pesos de deuda por propaganda política y electoral en medios que gatilló hasta 48 horas antes de abandonar Casa Rosada

Como si el resto del pasivo que la administración Cambiemos le dejó como "herencia" al Frente de Todos fuera poco,Por un lado y a pesar de que prácticamente no iba a Balcarce 50,, es decir sus supuestos "logros",La propaganda política, tal como reveló el portal LPO, se exhibió el domingo 8 de diciembre en los diarios de mayor tirada inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (Renappo). No les tocó esa suerte a los portales de noticias.Dado que la pauta se "cocinó" sólo 48 horas antes del final del mandato del ex mandatario,. Parece insólito, peroLa propaganda, que ocupó la exagerada dimensión de cuatro páginas de diario, tuvo un sesgado encuadre a favor de la gestión Cambiemos, hasta con datos dudosos, y se tituló"Una economía más sólida" y "en estos años vivimos con libertad de prensa y de expresión", fueron de las frases más insólitas y que recibieron más burlas en redes sociales de las que se incluyeron en el aviso publicitario por el que Macri deja la mencionada deuda.Por si todo esto fuera poco,, justo en el período de la campaña electoral para los comicios generales del 10 de diciembre en los que Fernández lo derrotó.