Las tres contundentes definiciones de Alberto sobre el ajuste, el "abuso" empresarial y los "pedidos" de los trabajadores

Alberto Fernández lanzó tres contundentes definiciones económicas para poder cumplir los desafíos que vienen: que "el ajuste" no lo van a pagar "los que menos tienen", que los empresarios "no se abusen" y que los trabajadores no hagan "pedidos desmedidos”

Soy un obsesivo de las cuentas públicas, algo que heredé de Néstor Kirchner. Todos los días pregunto si estamos mejorando en este tema. No esperen otra cosa de mí; pero tampoco esperen que esto lo paguen los sectores que están al borde de la pobreza

A unos 20 días de iniciarse la gestión del Frente de Todos y mientras arranca el 2020 y se conocen nuevas medidas del gobierno nacional,Consultado en una entrevista con Radio 10 sobre la firma del nuevo pacto social, el Presidente destacó:En ese sentido, defendió las nuevas medidas económicas y resaltó que su objetivo es “preservar a los sectores más débiles”, por lo que la cuestión es "discutir quién paga” el ajuste., definió el mandatario.En ese fragmento, la exposición de Fernández respecto de que el ajuste no saldrá del bolsillo de los pobres pero que sí habrá un esfuerzo de los que más tienen fue explícita: "Si ajuste es poner orden en las cuentas públicas, entonces hay ajuste. Pero lo que hay que discutir quién paga este ajuste."Los enojados son los que pagan más bienes personales. Los que tienen bienes en el exterior pagan doble, porque es una expresión de riqueza mayor. No es lo mismo tener un departamento en Caballito que en Miami. El de Miami, que posiblemente saque una renta, tienen que hacer un esfuerzo mayor.", aseguró.En ese mismo sentido, el ex jefe de Gabinete confirmó que entre este jueves y el viernes anunciarán el monto del bono que las empresas deberán pagar a sus trabajadores como anticipo de las negociaciones salariales, y si bien insistió con la advertencia para que los empresarios "no se abusen", también dejó como mensaje para la CGT y el resto de las centrales obreras que no hagan "pedidos desmedidos"., sostuvo Fernández, que también aseguró que "todo repercute finalmente sobre el resultado de la economía" y que "todos" deben "ser cuidados".