El Gobierno congeló la tarifa de trenes y colectivos por 120 días e invitó a las provincias a sumarse

el gobierno nacional decidió sumar a los transportes públicos de pasajeros al paquete de la ley de Solidaridad y emergencia económica y anunció el congelamiento de la tarifa de trenes y colectivos en el valor actual por 120 días, en el área de la Ciudad y el Gran Buenos Aires

“No hay razones por las cuales aumentar las tarifas en ese sentido”

Finalmente y tal como se preveía,Con el jefe de Gabinete,, a su lado, el ministro de Transporteoficializó el congelamiento de las tarifas por cuatro meses para todos los colectivos y trenes del Área Metropolitana, una medida “dispuesta por el presidente”, tal como precisó el funcionario.La medida sería publicada hoy mismo en el Boletín Oficial y, que incrementó además los boletos constantemente durante su mandato., amplió Meoni, que también enfatizó que la medida se enmarca con la disposición nacional de no aumentar el combustible, lo que también “impacta de manera importante en los costos”., indicó. Durante la conferencia de prensa, el ex intendente de Junín explicó que durante ese tiempo se analizará la política de subsidios y, que respecto del interior del país, sería positivo que provincias y municipios se sumen a la medida.El ministro destacó, de todos modos, que las gobernadores e intendentes no están obligados a sumarse a esta iniciativa, aunque los impulsó a replicarla., subrayó el funcionario.Meoni aclaró que la meta a futuro es corregir las “distorsiones” existentes con una “tarifa plana nacional” sobre la base también de un “único costo de boleto”, que sin embargo tenga en cuenta las particularidades de cada región. “Después todas las provincias o municipios tienen el derecho de cobrar por encima o por abajo pero ese costo lo deben asumir ellos y no el Estado nacional”, argumentó., insistió el ministro, que le pidió "un esfuerzo" a las compañías de transporte.En ese sentido, dio más detalles sobre la “política integral” que persiguen en el AMBA, que consiste por un lado “por el costo de traslado por kilómetros” pero también en el análisis de “la cantidad de frecuencias de cada línea”.El ministro de Transporte señaló en varias oportunidades que están terminando de sacar un estimación del costo del kilómetro transportado para establecer esa tarifa plana “teniendo en cuenta las regiones y las particularidades” y que eso irá en paralelo a aun “rediseño del sistema SUBE para controlar mejor los subsidios. Vamos a extenderlo a todo el país y vamos a subsidiar a los pasajeros no a las empresas de transporte”