El FMI elogió el primer mes de Alberto: destacó la protección "a los vulnerables" y el cuidado de "las cuentas fiscales"

el Fondo Monetario Internacional ahora tuvo que elogiar el cumplimiento de un triple y muy diferente objetivo por parte de Alberto Fernández: destacó que el nuevo gobierno protegió "a los más vulnerables", estabilizó la crisis que dejó Cambiemos y a la vez cuidó "las cuentas fiscales"

Ya lejos de los tiempos de apoyo al ajuste dea la clase media y los sectores de menores ingresos, incluso con un fuerte aumento de los índices de pobreza e indigencia,, dijo, a modo de diagnóstico, Alejandro Werner, director del FMI para el Hemisferio Occidental, sobre el primer mes de gestión del Frente de Todos.En una entrevista con CNN Español, el funcionario del organismo multilateral de crédito respaldó las medidas aplicadas por el Gobierno, principalmente aquellas que van en búsqueda de fuentes de financiamiento., destacó. Actualmente el gobierno encara las primeras negociaciones de cara a reestructurar la deuda que el macrismo dejó en default, para lo cual requerirá el acompañamiento del ente que integra Werner.En ese sentido, evaluó que "cualquier aumento del gasto para atender estos objetivos debe ir de la mano de un aumento de ingresos, que lo financie de manera sana". No obstante, Werner aseguró que el Fondo espera de la Argentina un plan económico, sostuvo.Asimismo, Werner subrayó que "es importante" que haya "un diálogo ya más profundo, más detallado", y apeló a los nombres propios del Presidente y su titular de la cartera económica: "Como lo expresó el ministro (de Economía, Martín Guzmán) y el propio presidente (Alberto) Fernández, ellos sienten que están listos para empezar a tener un diálogo con nosotros".El Gobierno quiere presentar en el corto plazo un plan para reestructurar los vencimientos de deuda: para ello debe negociar con el FMI (el principal acreedor) y también con los bonistas privados. En su exposición frente a la Asamblea Legislativa, el 10 de diciembre último, Fernández dijo que "no hay pago de deuda que se pueda sostener si el país no crece".