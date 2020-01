Tierra arrasada: casi el 72% cree que Vidal dejó a la Provincia en una "crisis social y económica"

el 71,7% de los bonaerenses consultados evalúa que tras la gestión de Vidal "hay una crisis una crisis social y económica en la Provincia"

un 46,5% coincide con Kicillof y el Frente de Todos en que "Juntos por el Cambio defendió a los sectores ricos o de mayores ingresos"

A pesar de que desde algunos medios se hagan forzadas interpretaciones de los datos objetivos, como ocurrió a la hora de tratar de ley Impositiva 2020 o respecto de la reciente postergación de vencimientos de deuda, parece ser queEs que según una encuesta de la consultora Analogías realizada a partir de 2.348 casos telefónicos, relevados entre domingo y lunes,En el mismo sentido, los números arrojan otro balance negativo para la ex gobernadora, aunque apenas menos desalentador.En tanto, los números para el ¿ex jefe político? de Vidal,, tampoco son buenos a los ojos boanerenses: un 67,5% cree que el ex presidente dejó el país entre "muy mal" (43%) y "mal (24,5%), contra sólo un 28,1% que opta entre "bien" (21,2%) y "muy bien" (6,9%).En cuanto a la suba de impuestos que impulsó Kicillof, si bien la valoración general está muy repartida y es difícil encontrar sondeos en donde la gente perciba positivamente el incremento de tributos, hay datos que sí proporcionan conclusiones políticos importantes.. A pesar del poco porcentaje de la población afectada por el famoso techo de hasta 75% para el inmobiliario, cuando la consulta es sobre el nivel general de los gravámenes provinciales un 54,3% los considera "altos", un 34,2% "normales" y apenas un 3,1% "bajos".Sin embargo, la lectura sobre el sondeo más concluyente respecto de los impuestos y la oposición es política:, contra un 34,% que opinó lo contrario.En el mismo sentido,, contra 32,6% que eligió "para defender a los bonaerenses".El último dato interesante del trabajo de Analogías surge de la pregunta acerca del liderazgo opositor, en donde a priori cualquier analista política ubicaría por lejos a la ex gobernadora, que abandonó su cargo hace sólo poco más de un mes. El resultado nno fue el esperado: ganó el "no sabe", con 35,9%. En cuanto a los que eligieron en positivo, el 25,6% optó por Vidal, el 25,2% por "Los intendentes de Juntos por el Cambio" y el 13,4% por "Mauricio Macri".