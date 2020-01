La grave deuda que Morales generó en Jujuy y oculta, pero superaría los $45 mil millones y USD 1700 millones

en Jujuy, Gerardo Morales generó una escandalosa deuda que oculta, pero que superaría los $45 mil millones y los USD 1700 millones

Sin embargo, el problema más violento de la deuda contraída por la administración de Morales tiene que ver con las 13 leyes que aprobó la Legislatura provincial para habilitarle nuevos endeudamientos en dólares. Fue por un abultado total de USD 1.742 millones para proyectos de gran escala

Durante el primer encuentro con el presidente @alferdez abordamos la necesidad de disponer de una serie de herramientas legales que se tornan claves para la gestión, algunas de las cuales compartimos. https://t.co/AcBdPx7uaO pic.twitter.com/FcYapeJh9Q — Gerardo Morales (@GerardoMorales) 16 de diciembre de 2019

El modus operandi queemprendió en la Argentina para zambullirla en un profundo mar de endeudamiento y que, como conocimos estos días, también ocurrió en la provincia de Buenos Aires de la mano de, tuvo su correlato en el norte del país, en otra provincia que Cambiemos gobernó durante los últimos cuatro años y que seguirá haciéndolo los próximos cuatro:Tal como informó el portal Letra P en un artículo de Claudio Mardones,. Desde el entorno del gobernador ponen excusas insólitas:. Particularmente, el ministro de Hacienda de Jujuy,, no contestó las preguntas de ese medio.Las únicas cifras disponibles en lo que hace a la deuda de la provincia datan son de junio del año pasado, a partir de la información que recolectó el ex legislador, del Frente Unidos y Organizados (FUyO), para crear una “Comisión extraordinaria investigadora y de seguimiento de la deuda pública”.La iniciativa describe a la deuda jujeña conEl proyecto de Esquivel no tuvo éxito en la Legislatura porque el oficialismo jujeño de Morales bloqueó su tratamiento, peroSólo la deuda pública en pesos, obtenida mediante bonos y letras, es de $36.000 millones, mientras que los créditos autorizados en moneda nacional suman a eso otros 9.650 millones., como el tren “Volcán - Humahuaca”, la gestión integral de basura urbana, mejoramiento de infraestructura educativa, un sistema de cámaras de seguridad chinas y un ambicioso proyecto de energía solar, bautizado “Caucharí I, II y III”, con tres leyes especiales que autorizaron la toma de crédito por 960 millones de dólares.Por si eso fuera poco, Morales sumó otros USD 150 millones para el desarrollo de un “sistema fotovoltáico disperso”, que está en manos de la Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos (ESED). La firma no es desconocida para la provincia de Buenos Aires, porque pertenece a Desarrolladora Energética S.A., la controladora de EDEA, EDELAP, EDEN y EDES, las cuatro empresas que constituyen el oligopolio eléctrico bonaerense que posee el magnate Rogelio Pagano.Toda esa operación financiera y el monto total de la deuda, que supera los USD 1.000 millones, generan interrogantes y, por ahora, una hipotética tensión en la Casa Rosada. Tan grande es la incógnita al respecto, que distintos funcionarios han puesto la lupa sobre esos contratos para analizar la evolución y el origen de ese pasivo dolarizado.El llamativo "dialoguismo" de Morales, su sinuoso silencio que reemplazó a sus furibundos ataques respecto del caso de Milagro Sala que tanto está hablándose en medios estos días y su contraste con otros radicales, como Alfredo Cornejo, respecto del devenir del gobierno de Fernández tienen una razón de ser., dijo Morales en septiembre pasado para revelar la situación financiera de la provincia después de pagar el primer medio aguinaldo de julio de 2019. La situación empeoró en los meses siguientes y es parte de la negociación que mantiene el cacique provincial con la Casa Rosada.En Balcarce 50 saben que la deuda es el “principal problema” de su administración. Morales no es el único: los gobernadores que, cuando visitan la Casa de Gobierno, le echan la culpa a la gestión del expresidente Mauricio Macri por sus deudas abultadas en divisas son muchos., cuentan que repiten los mandatarios provinciales ante los ministros nacionales que escuchan sus pedidos.Según letra P,. Las cifras de los próximos dos años son parte de un pasivo millonario cargado de denuncias por falta de transparencia que, puede suponerse, parieron el perfil dialoguista que el radical se ponen como disfraz para acercarse a Fernández.Se trata de una situación de debilidad financiera que, al igual que ocurre con la provincia de Buenos Aires que dejó Vidal, lo pone en clima de default y lo deja a merced del apoyo que pueda brindarle la Casa Rosada para salir de las cuerdas.