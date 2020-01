Confirmado: la Ciudad de Buenos Aires tendrá un busto de Néstor Kirchner

un pacto para saltar la famosa "grieta" produjo las condiciones para un doble homenaje: el presidente de la Junta, el radical Hipólito Fermo, propuso también emplazar un busto del ex presidente Raúl Alfonsín

A casi 10 años de su fallecimiento, (r)se confirmó que producto de un pacto "antigrieta" colocarán el primer busto del ex presidente Néstor Kirchner en un espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, bastión del macrismo hace más de 12 años(r).La decisión y votación surgió de la última sesión antes del recambio de autoridades del 10 de diciembre, cuandoLa idea fue del comunero, del Frente de Todos. El dirigente de La Cámpora no tenía chances de aprobar el proyecto por fuera de una vía de acuedo, ya que era el único representante peronista (ahora son dos) contra los seis comuneros de Juntos por el Cambio.Sin embargo,La Ley 83/1998 prohíbe en la Ciudad de Buenos Aires designar calles o sitios públicos con nombres de personas antes de que se cumplan diez años de su muerte o desaparición forzada. Hubo una ley nacional similar que fue derogada, por lo que cada distrito debe establecer sus limitaciones al respecto.En el caso de Alfonsín, cuando los comuneros aprobaron su busto, ya las condiciones habilitaban el emplazamiento: el 31 de marzo del año pasado se cumplió una década de su muerte y durante el año se impulsaron distintos tipos de homenajes, como proponer su nombre para el Paseo del Bajo y para una estación de subte.En el caso de Kirchner, cuando se votó el homenaje la normativa aún no lo habilita. De hecho, todavía no es posible realizarlo. Para poder aprobar el proyecto en Caballito,El acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos fue un acuerdo “antigrieta”, que además de incluir la unanimidad, también acgrega simbolismo respecto del lugar en que los dos bustos estarán ubicados:Allí, lugar que lleva el nombre del pedagogo alemán que creó la educación preescolar,Por eso el mismo comunero de La Cámpora presentó un proyecto para que esa plazoleta de Díaz Vélez al 4700 sea renombrada y pase a llamarse Plazoleta Federico Früebel-Paseo de la Democracia.Actualmente, la Junta Comunal, que tiene cinco legisladores de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Todos (Balossi y Agustina Quinteros), busca artistas para la realización de los bustos. En el caso del de Néstor Kirchner, los comuneros impulsan su realización en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, ubicado en la que fuera la casa del reconocido artista del barrio en la calle Pujol 644. También buscan presupuesto ya que los gastos, en ambos casos, correrán por cuenta de la Comuna 6.