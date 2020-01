Kicillof se mostró "optimista" por la deuda y desmintió que acreedores calificaran su oferta como un "cuatro de copas"

afirmó que es "optimista" respecto del resultado final de ese diálogo con los bonistas y argumentó por qué es una operación de prensa la publicación de un diario que aseguró que los acreedores compararon a la oferta realizada por su gestión con la peor carta del truco

“Lo quiero decir con calma y tranquilidad: venimos hablando con todos los bonistas que se presentan. La gran mayoría son extranjeros o trabajan en New York, no me ofendió ni me afectó, no está en el espíritu de lo que se está conversando”

Mientras transcurre su primer viaje internacional al lado dey rodeado por algunos de los principales líderes políticos del mundo,sigue en rol de marca personal desde Israel la negociación por la deuda que le dejóen la provincia de Buenos Aires y, en ese sentido,En un descanso de las reuniones en Jerusalén como parte de la comitiva oficial que viajó allí por el 75 aniversario de la liberación de los presos de Auschwitz, el gobernador bonaerense habló con la prensa y se mostró “optimista” respecto de la relación de su gestión con los acreedores y el resultado al que se pueda llegar para resolver el pasivo heredado., sostuvo Kicillof, según una publicación de Infobae.Tras enfatizar en varias oportunidades que el diálogo continúa y que la extensión del plazo exhibe que la negociación se hace de buena fe, el mandatario provincial recalcó que la decisión de la propuesta de cambio es unay que "se está pidiendo exclusivamente que se posponga este vencimiento de capital al 1 de mayo porque, primero, para esa fecha el Gobierno va a estar más asentado y va a estar resuelta la negociación de la Nación”.“Asumimos el 11 -de diciembre- el 20 convocamos a todos los bonistas, después vinieron las fiestas, y el 7 de enero convocamos formalmente a los tenedores de esta serie y el 14 presentamos la propuesta. Venimos haciéndolo lo más rápido posible”, precisó respecto de los reclamos por la escasez de tiempo, surgidos del comunicado de los acreedores que se conoció ayer.Además, Kicillof insistió en cuanto a la situación heredada y que no se puede hablar de "éxito o fracaso" cuando todavía no concluyó la negociación: “Es un proceso es complejo y delicado, tan complejo y delicado como tener el primer año de gobierno vencimiento por casi USD 3.000 millones con una situación de caja que nos dejaron como la que denunciamos.".Finalmente, una respuesta destacada del gobernador surgió a propósito de una versión publicada por La Nación que daba cuenta que un integrante del comité de los acreedores que negocia con la Provincia había sostenido que el Ejecutivo bonaerense les había cantadoKicillof restó importante al rumor, pero lo desmintió al revelar que la mayoría de los acreedores son extranjeros o viven en EEUU, lo cual los aleja de chicanas con uso de un popular juego de naipes argentino."Algunos incluso han hecho declaraciones públicas y ninguna en esos términos y la verdad es que la gran mayoría de los bonistas -los que se han comunicado son extranjeros, o trabajan en Nueva York-, así que eso fue un raro off the record, que no va nada en línea con lo que se está conversando", añadió, y completó: "No tiene que ver ni con el fraseo típico de los operadores de este tipo de bonos. Me parece que es otro tipo de declaración. No la puedo juzgar porque desconozco".