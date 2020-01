La vida de Stiuso retirado: jubilado de privilegio, empresario de la obra pública y consultor en seguridad

Antonio "Jaime" Stiuso no la pasa mal como ex espía retirado: cobra una abultada jubilación, tiene una exitosa empresa consultora y está en vías de reabrir otra compañía más para dedicarse a un rubro que ya conoce

A pesar de que está enojado con la serie de Netflix sobre la muerte de Alberto Nisman porque deslegitima la pista iraní sobre el atentado a la AMIA, aquella que tanto impulsó y en la que habría sumado al fiscal fallecido,Quien fuera el espía más poderoso de la Argentina hasta diciembre de 2014, cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo echó de la AFI y se fue del país,. Muy por encima de la mínima que, todavía, está en los $14 mil.Pero además, según reveló la revista Noticias,. La firma se llamay "la principal actividad es trabajar en crisis internas y externas dentro de empresas".Sin embargo, según la misma publicación, la empresa consultora de "Jaime" asesora. Una pregunta que aún no tiene respuesta quiénes son los clientes de Stiuso en esta materia."Uno de los primeros interesados en sus servicios fue el empresario bahiense Gustavo “Turco” Elías, quien, como reveló esta revista, lo llevó en avión hasta su casa en Bahía Blanca, a fines de 2016, para consultarlo por unos problemas de inseguridad. Esa misma sociedad también asesora en temas nutricionales a empresas alimenticias, pero de eso se encarga la actual pareja de Stiuso, que es nutricionista", contó Noticias.. Ya lo había hecho mientras era agente de la SIDE. "Ahora está arreglando algunas máquinas que tenía arrumbadas en un corralón y también está por crear una empresa nueva porque la que tenía antes fue denunciada por lavado de activos durante 2015 y comenzó a tener todo tipo de problemas, especialmente en los bancos", aseguran.Finalmente, por si todo esto fuera poco,. Tras el participación en el documental sobre Nisman, a Stiuso le ofrecieron asesorar en una serie sobre la Mossad -el servicio de Inteligencia israelí- llamada “Fauda”, porque quieren hacer un capítulo sobre el fiscal muerto. Todavía no respondió.