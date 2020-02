"Estamos jugando al póquer y no con chicos": Alberto respondió por qué no revela su plan por la deuda que dejó Macri

dejó jugosas frases acerca de cómo -a su parecer- Mauricio Macri le mintió al mundo sobre la situación en la Argentina y por qué tiene un plan para resolver la deuda heredada pero no lo revela para no "descubrir las cartas"

No es verdad que no tenemos plan, es verdad que no lo contamos. Y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Sería descubrir las cartas. Estamos jugando al póquer y no con chicos. Tenemos que hacerlo bien, con inteligencia. Pero el plan es volver a poner en funcionamiento la economía argentina

En lo que fue la clausura de su gira europea en Francia, en el marco de una clase magistral ante alumnos del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciense PO París), el Presidente se refirió a distintos temas, como la crisis social que afecta a Chile, la pobreza, la cumbre del G20 que se hizo en Buenos Aires y hasta el aborto en el país, peroRespecto de la negociación de la deuda y del plan económico, ante una pregunta de una de las asistentes a la charla, Fernández aseguró que “el 12 de febrero el ministro de Economía irá al Congreso a explicar todo lo necesario para que todos entiendan de qué se trata la necesidad de hacer sostenible la deuda, que quiere decir darle tiempo a la Argentina para que vuelva a crecer y poder pagar".En la misma línea, despejó algunas críticas y hasta chicanas provenientes del macrismo: “Ese es el punto de arranque del plan que hemos hecho.”.Respecto de la cumbre del G20 que se hizo en Argentina, Fernández dijo que los líderes del mundo lo miran con asombro cuando plantea una visión crítica de la economía argentina., aseguró.Por eso, respecto del Gobierno de Macri, Alberto fue miuy duro. "(Recibió) un país con tres problemas que los profundizó y nos trajo más. Pero nos vamos a volver a levantar. No me pregunten cómo lo hacemos porque la verdad no lo entiendo. Pero lo hacemos”, señalóEl jefe de Estado aclaró en el inicio de su intervención que no pretendía ser políticamente correcto, sino plantear dudas para abrir cabezas. Describió que la Argentina tiene excelentes cualidades y profesionales, pero pese a ello aún no pudo combatir su principal problema: la pobreza.“Tenemos a Messi, Maradona y al Papa; pero tenemos un 40% de pobreza. Nada de eso sirve para calmar la vergüenza y el dolor como sociedad de la pobreza. Entre las cosas que decimos los argentinos es que somos capaces de producir alimentos para 400 millones de personas. ¿Y no podemos alimentar a 15 millones? Algo no está bien en Argentina. Y algo está tan mal como en toda América Latina”, dijo.