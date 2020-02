Un intendente PRO pidió trabajar con Alberto Fernández y Axel Kicillof

"Hay que trabajar con el gobernador y el Presidente que votaron los argentinos", remarcó el historiador y periodista devenido en la política con la incursión del PRO.Sin embargo, reafirmó su pertenencia a Juntos por el Cambio. En este sentido, remarcó la necesidad de construir "una dirigencia fuerte" bonaerense para generar candidaturas que no sean "producto de un acuerdo nacional o capitalino" y expresó que lo moviliza "la recuperación de la viabilidad de la provincia" del Buenos Aires.Respecto del liderazgo de la oposición consideró que hay figuras como al actual diputado Cristian Ritondo, al senador Esteban Bullrich y al ex diputado Emilio Monzó, además de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.Por último, tomó distancia de la decisión del ex diputado radical Ricardo Alfonsín de aceptar la Embajada Argentina en España.