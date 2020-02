Alberto se reunió con Kicillof y bajan el tono a la disputa entre Nación y Provincia por la seguridad bonaerense

se reunieron Alberto Fernández y Axel Kicillof y destrabaron el conflicto con tres conclusiones: las fuerzas federales seguirán trabajando en territorio provincial pero "más coordinadas", el gobernador se reunirá esta tarde con Sabina Frederic y Sergio Berni para enderezar esa relación y esa política, y éste último seguirá a cargo de la cartera a pesar de los rumores que lo colocaban eyectado

Con el presidente @alferdez trabajamos día a día para articular las mejores políticas entre Nación y Provincia para las y los bonaerenses. En estos dos meses de gobierno cambiamos las prioridades. pic.twitter.com/2gz6m0ltWh — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 11, 2020

Después de la fuerte tensión que se disparó -nuevamente- este fin de semana entre los ministros de Seguridad nacional y bonaerense entorno a cómo trabajar en ese área en la provincia más populosa del país,Todas esas precisiones surgieron hoy del encuentro en Casa Rosada del que participaron el Presidente, el mandatario bonaerense, el ministro del Interior,; y el jefe de Gabinete,. También se unió luego el titular de la cartera de Economía,, afirmó Kicillof luego de la cumbre.Berni, como mostró Política Argentina ayer, había enviado hace unos días una carta a Frederic​ pidiéndole que retire las fuerzas federales que están cumpliendo tareas de seguridad ciudadana en el territorio de la Provincia, como Prefectura y Gendarmería. Argumentó que su estadía allí ante el aumento del delito era perjudicial ante la "imposibilidad de establecer una coordinación de la estrategia" de Seguridad entre la Provincia y la Nación.Horas más tarde, Fernández habló en radio, restó relevancia a Berni e hizo explícita su desautorización a los dichos del ministro de Kicillof, al asegurar que "no está dispuesto" a acceder a su pedido.A partir de ese momento, el portal La Política On Line convirtió en noticia un rumor acerca de la supuesta salida de Berni del gabinete bonaerense, lo cual fue desmentido por funcionarios cercanos a Kicillof.Tres horas después de haber llegado a la Casa Rosada,El encuentro será en La Plata, lo que deja a las claras que. “Vamos a llegar a un acuerdo”, dijo el ex ministro de Economía.En la extensa reunión entre el mandatario provincial y el jefe de Estado se abordaron distintos temas que aquejan el vínculo entre ambas administraciones, desde la negociación por la deuda externa, las limitaciones presupuestarias de Buenos Aires y hasta la postura de los principales referentes del kirchnerismo en torno a la existencia o no de presos políticos.