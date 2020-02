Tras los años de abandono y vaciamiento macrista, vuelve Tecnópolis

la administración del Frente de Todos dio un volantazo y este sábado vuelve Tecnópolis renovado

Tras los cuatro años de violento ajuste, abandono y vaciamiento decididos y ejecutados por el gobierno de, con una programación especial para el verano que incluye un ciclo de diez encuentros para disfrutar durante el día, un homenaje a María Elena Walsh, recitales, deportes, figuras como Darío Sztajnszrajber y Felipe Pigna, entre otros, y ciencia y tecnología.Vuelve la feria que abrió sus puertas por primera vez durante el gobierno de: desde el sábado 15 de febrero al domingo 1º de marzo, decenas de expresiones culturales para todas las edades se desarrollarán en el predio de Avenida de los Constituyentes.El ciclo Atardeceres en Tecnópolis comienza, el sábado 15 de febrero a las 18 hs. con una celebración musical e intervenciones acrobáticas aéreas. Diversas propuestas artísticas y científicas tendrán lugar en distintos sectores del predio.Con motivo de los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh se presentará por única vez Cantando al Sol, un gran concierto sinfónico integrado por músicos de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y la Orquesta Sinfónica Nacional con dirección y arreglos de Gustavo Popi Spatocco que reúne algunas de las voces más destacadas de las nuevas generaciones. Durante la jornada se esperan diversos shows de rock y un gran espectáculo de cierre a cargo de Los PericosLos Atardeceres incluyen propuestas de cine, teatro, ciencia, recitales, juegos, videojuegos, charlas que se podrán disfrutar los días domingo 16 de febrero, viernes 21, sábado 22, domingo 23, lunes 24, martes 25, viernes 28, sábado 29 y domingo 1 de marzo.Las niñas y niños podrán participar de Cuánto Cuento! un espacio dedicado a homenajear a Walsh para que mediante el uso de nuevas tecnologías, elaboren narrativas digitales inspirándose en las canciones, paisajes y personajes de su obra. Los chicos y chicas contarán con una gran plaza infantil con juegos recreativos, un espacio de plástica “La pajarita pinta” que invita a pintar el universo de la escritora y cantante y con un sector de dinosaurios para descubrir el mundo de la paleontología.A los y las más jóvenes los espera el Galpón Mil Horas, un espacio para duelo de rimas, break dance, trap, hip hop, competencia de videojuegos, y arcades. También un playón para jugar al basquet, hacer deportes urbanos, grafitear y practicar skateboarding, donde habrá DJ’s en vivo y talleres de música electrónica.En la Nave de la Ciencia Darío Sztajnszrajber realizará charlas participativas de filosofía y alimentación con Soledad Barruti; historia con Felipe Pigna y género junto a Luciana Peker. La ciencia tendrá un lugar especial, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presentará la propuesta teatral Fuerza atómica y desarrollará una kermese de la ciencia con actividades científicas para toda la familia: experimentos, juegos gigantes, realidad virtual, experiencias de neurociencia serán algunas de las atracciones.También, en articulación con la Secretaría de Gestión Cultural, se propone “Ajedrecear” una invitación a conocer y disfrutar del mundo de este juego-ciencia, con el objetivo de difundir y promover su práctica.Los libros dirán presente con la propuesta móvil del Plan Nacional de Lecturas, para que niños, niñas y jóvenes puedan explorar y disfrutar actividades que combinan literatura y nuevas tecnologías.Para los amantes de las artes circenses, habrá un grupo de clowns itinerante, malabaristas, caricaturistas y ula-ulas inspirados en el universo de María Elena Walsh, que se complementará con espectáculos de acrobacia e intervenciones en bandadas que recorrerán el predio generando focos de atención espontáneos a cargo de Gerardo Hochman.El cine y el teatro tendrán su lugar en estos atardeceres. CINE.AR PLAY, la plataforma de video a demanda del INCAA, montará una pantalla inflable al aire libre para disfrutar de una diversidad de películas argentinas y ofrecerá películas infantiles en la Nave de la Ciencia.Por su parte, el grupo de Teatro ciego invita a experimentar “Un viaje a ciegas, lo que ves cuando no ves”. En ese marco de experiencias únicas, se podrá recorrer la muestra temporaria “Las máquinas de Leonardo Da Vinci” provistas por la Embajada de Italia.Los recitales al aire libre, un clásico de Tecnópolis, se desarrollarán en la Plaza de las banderas. Todas las tardes, a las 18.30 h Urraka, Pim Pau, Babel, Los Raviolis, Mariana Baggio, Rock n´, entre otrxs, compartirán sus canciones y bailes para el público infantil. Y a las 20 h, sonidos de nuestro país y Latinoamérica inundarán el ambiente de folklore (curaduría Juan Falú), tango (colectivo de tanguerxs independientes), percusión y murgas (carnavales de la ciudad de Buenos Aires y fraternidades de Bolivia).El predio además contará con un espacio de atención dedicado a la línea 144, el canal de atención, asesoramiento y prevención de violencias por razones de género. También habrá un lactario destinado a las mujeres en período de lactancia y sector de cambiadores para bebés.El domingo 1º de marzo en Tecnópolis se dará inicio a la semana de actividades del 8M junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La programación de cierre de Atardeceres en Tecnópolis incluirá shows de artistas destacadas y la realización de un mural bajo la consigna “Nosotras movemos el mundo”.Tecnópolis vuelve y reabre sus puertas al pueblo argentino para recuperar la historia y proponer diversas experiencias y expresiones culturales de nuestra identidad nacional. Tecnopolis vuelve para poner a la cultura de pie.Gran apertura en la entrada de Tecnópolis - 18 hCaravana festiva de música y baile de ingreso al predio: música andina, shows de percusión y djs, intervenciones de acróbatas en altura, danza y clowns._Musical infantil:La Rockan, Canciones de María Elena Walsh, a las 18:45 h en la Nave de la Ciencia.Urraka, a las 20 h en la Nave de la Ciencia._ Noche de Folklore:Selección Nacional de folklore sub 23, Silvana Galli, La instrumental Salamanquera, Wilson Saliwonczyk, Rocio Araujo, Cuarteto Kare, Hermanos Herrera, Candela Mazza, Eduardo Font. A partir de las 19 h en el Escenario Banderas._ Mundo María Elena Walsh: ¡Cuánto cuento! creamos narrativas digitales a partir de la obra de MEW. A partir de las 18:45 h en el Espacio 525._Teatro Ciego: Lo que ves cuando no ves y Microteatro binaural a partir de las 19 h en el Espacio 525._ Espacio joven Rock:Male Villa, Mi amigo invencible y Eruca Sativa, a partir de las 19 h en Galpón Mil Horas._ Skatepark: Dj´s y talleres de skate para chicos y chicas._ Cantando al sol: Ensamble orquestal integrado por la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y la Orquesta Sinfónica Nacional, junto a artistas destacadas en un homenaje a María Elena Walsh. Dirección y arreglos Popi Spatoco, a las 20 h en Espacio Cultura._Cine al Aire Libre/Cine.ar Play: proyección de Un cuento chino, a las 20:30 h._Dinos, kermesse y juegos a partir de las 18.45 h en el Espacio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación._Noche de tango:Dema & El Maestro, Patricia Malanca, Julieta Laso y Noelia Sinkunas, Lxs Prescindibles y Orquesta Típica Vidú.Colectivo Tangueres Independientes, música y milonga a partir de las 18:45 h en Araucaria._ Ajedrecear, de a partir de las 18 h.Cierre musical a cargo de Los Pericos a las 22 h en la explanada.