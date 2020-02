El escándalo de Palermo Green: Macri habría avanzando con la cesión de tierras a pesar de las advertencias de que era ilegal

La empresa, que está dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y pertenece en un 95% al ANSES y 5% a la Agencia de Bienes, no recibiría dinero por la cesión, sino que el "producido de las ventas" iría íntegramente a financiar las obras. Así, en una notificación del 10 de octubre de 2019, desde el departamento jurídico le explicaron a Lanús que la transferencia de esos inmuebles se encuadraba dentro de las excepciones prohibidas por la ley. Cabe mencionar que Lanús era presidente de Playas Ferroviarias Sociedad del Estado, además de titular de la AABE.

Según reveló el periodista Nicolás Eisler en el portal LPO, el ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, avanzó con el traspaso cuando le habían advertido que era una maniobra prohibida por "el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno".Según lo relatado por Nueva Ciudad,Para financiar el costo de la segunda y tercera etapa de la iniciativa, Nación firmó un convenio para transferir ocho codiciados lotes cuya venta cubriría los gastos de infraestructura. Pero la Sociedad del Estado Playas Ferroviarias aconsejó no suscribir ese acuerdo porque se encuadraban en una serie de comportamientos "excepcionales" e ilegales.Sin embargo Lanús decidió avanzar y firmó un convenio con la Ciudad. Luego, la Legislatura no lo refrendó porque el radicalismo se negó a votar el proyecto. Por eso, ahora la Nación podría volver atrás con las cesiones. "Va a ser difícil que el proyecto de Palermo Green se caiga, pero lo más probable es que entre en la negociación con Nación", dijo a Eisler una fuente capitalina. Pero el convenio puede complicar a Lanús, quien ya había pasado por alto una recomendación de la SIGEN para no avanzar con la concesión del Paseo de la Infanta, que un día antes del fin del mandato de Cambiemos quedó en manos de un empresario cercano a Macri.