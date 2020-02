Últimas 24 horas de Carrió diputada: quién es y para quién juega el hombre que se quedó con su banca

la justicia ya decidió quién la reemplazará, en una disputa con diferentes líneas políticas internas entre quien seguía a la chaqueña en la lista del 2017 y la siguiente candidata mujer

Aunque parezca increíble -no necesariamente por su desempeño ni por su voluntad de asistencia a su trabajo-, tras su última sesión en el Congreso. Es que la dirigente chaqueña decidió retirarse de la política formal y renunció a su banca en octubre de 2019, pero su salida -como en el caso de, a pesar de la polémica agitada por el macrismo- se hará efectiva este domingo 1º de marzo yCuando este domingo 1º de marzo el presidenteabra el año legislativo entrará en vigencia la renuncia de "Lilita" y quedará libre su banca. Su reemplazo, como otros casos, abrió un conflicto judicial y una interna política en Cambiemos a fines del año pasado por la dicotomía entre si debía aplicarse o n la paridad de género.La Cámara Nacional Electoral (CNE) saldó hoy, al menos judicialmente, esa disputa con un fallo: según la resolución firmada por el máximo tribunal electoral del país que dio a conocer Infobae,De este modo,, ex diputado nacional de Cambiemos, ex jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Ambos fueron en la boleta de la alianza Vamos Juntos en las elecciones legislativas de 2017 por la Capital, de la mano de "Lilita" y Horacio Rodríguez Larreta.La resolución del camarista electoral Alberto Dalla Vía y el camarista en lo Contencioso Administrativo Guillermo Antelo -convocado para resolver la falta de consenso entre los dos únicos integrantes actuales de la CNE- fue en el mismo sentido de dos fallos anteriores con el mismo planteo, pero que se resolvieron en favor de mujeres, Adriana Cáceres y Liliana Schwindt, quienes juraron ayer como diputadas.Hace dos semanas, esos dos jueces -con la disidencia del camarista electoral Santiago Corcuera- resolvieron que la vacante debía cubrirse por el criterio de corrimiento del orden de la lista de candidatos participantes en los comicios de 2017. Eso relegó la aplicación de la ley de Paridad de Género, sancionada con posterioridad a esas elecciones legislativas. Esto significa que la jurisprudencia instalada por los camaristas es que esta última norma no puede ser aplicarse retroactivamente. Recién tendrá juego cuando se produzcan salidas de legisladores ingresados al Congreso a partir de los votos de 2019.Así,, quien había dictaminado que esa banca de Carrió tenía que quedar en manos de otra mujer, Holzman, y no el hombre que seguía en primer lugar en la boleta de las elecciones de ese año, cuando todavía regía la ley de cupo (que fijaba piso de un 33% de mujeres).La magistrada había argumentado en favor de Holzman ya que “la renuncia (de Carrió) se produce durante la vigencia de la nueva normativa”, y “a los fines de lograr el equilibrio necesario entre hombres y mujeres respecto de la composición de la Cámara de representantes, que no es otro que el fin perseguido por los legisladores que procuraron su sanción”, en referencia a la ley de Paridad de Género. En la misma sintonía se había expedido el fiscal federal Jorge Di Lello. Pero Patiño apeló porque consideró que no debía aplicarse la ley de Paridad en su caso, y ahora la CNE le dio la razón.Según dijo Holzman a Infobae, levalúa apelar ante la Corte: “El mismo fallo de la Cámara que permitió que juren Cáceres y Schwindt, en base al criterio de corrimiento, a la vez incluía toda una argumentación a favor del objetivo de alcanzar la paridad. En 2017, los votantes eligieron una lista donde el 33% debía ser ocupado por mujeres. En este caso, no se estaría respetando ni siquiera ese cupo. Si ingresa Patiño, de la lista del 2017 serían 6 hombres y 2 mujeres, muy lejos que lo que se pretendió con la ley de Paridad”.Patiño, por su parte, afirmó que esperaba que el fallo fuera en el sentido en que salió, porque “los camaristas debían ser congruentes con el criterio con el que habían resuelto los casos de Cáceres y Schwindt”.Patiño es un hombre de Unión por Todos, el partido de Patricia Bullrich al interior de Cambiemos. Fue diputado nacional entre 2015 y 2017 por Juntos por el Cambio y luego siguió como asesor de la Cámara baja hasta fines de 2019, bajo comando de Emilio Monzó.Defensor acérrimo de Carrió, tuvo algunas declaraciones desacertadas en su paso como legislador. En una entrevista radial en la que fue consultado por el Caso Santiago Maldonado, dijo que él consideraba que "lo mejor" era estar "al margen pero sí expectantes", y pormenorizó la situación al señalar que sólo "hay un muchacho que está desaparecido".Holfman, en cambio, no pertenece al espacio de Bullrich, sino que juega en la liga del PRO porteño, y supo desempeñarse como jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente que intentó conducir Sergio Bergman durante el macrismo.