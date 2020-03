Congreso del PJ: unidad, apoyo al "nunca más" al endeudamiento y duras críticas al lawfare

tres conclusiones destacadas: se renovarán en pocos meses las autoridades partidarias con el propósito de conseguir la "unidad" más amplia posible; hay un apoyo explícito hacia el "nunca más" al endeudamiento que el Presidente convirtió en bandera en la apertura de sesiones ordinarias y que implicará investigar el pasivo que generó Mauricio Macri; y hubo un contundente pronunciamiento contra el lawfare, es decir la persecución y las "detenciones arbitrarias" de dirigentes del kirchnerismo con participación de "funcionarios de la gestión anterior"

Mientras el Frente de Todos atraviesa sus primeros tres meses de gestión tras el contundente triunfo de octubre y la asunción de diciembre de 2019,En ese camino, el PJ celebró hoy su Congreso Nacional en el microestadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito, y de allí surgieron, entre otras,El actual presidente del PJ,, adelantó que las elecciones partidarias del 3 de mayo, en solo dos meses, serán el camino para renovar las autoridades y ratificar el apoyo de la estructura al gobierno nacional de los Fernández y, en particular, a la alianza que llevó al peronismo de nuevo a gobernar, es decir el Frente de Todos."Se va a ver una renovación de autoridades", aseguró el dirigente sanjuanino, al término del congreso nacional celebrado en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, Gioja llamó a conformar "una lista que represente a todos los sectores del peronismo, de manera que sea lo más representativa posible para conducir al mejor partido del mundo"., enfatizó el ex gobernador sanjuanino, uno de los dirigentes que suenan para seguir al frente del PJ, lugar para el que también se menciona a, el mandatario de Chaco.Durante el congreso se aprobó la integración de la junta electoral de cara a las elecciones del 3 de mayo, en tanto que el calendario electoral comenzará el 16 de marzo.En esa línea, expresó su satisfacción por "que hayan vuelto los congresales de Córdoba y La Rioja, quienes van a estar después de mucho tiempo para trabajar y soñar con un peronismo que sea unido porque la unidad significa triunfo en Argentina".El dato político de la jornada es la presencia de los congresales del PJ de Córdoba y de Salta, cuyos líderes son el gobernador cordobésy el ex mandatario salteño, cuyos representantes regresan a un congreso del partido después de muchos años.Los congresales del PJ, además, firmaron un documento final en el que apareció un respaldo a la iniciativa de auscultar el endeudamiento a nivel nacional y en moneda extranjera que se generó durante el gobierno de Cambiemos., sostuvieron en el texto que llegó a diferentes medios de prensa.Asimismo, criticaron las “clásicas recetas de ajustes” neoliberales y abogaron por un exitoso proceso de renegociación de la deuda. “Un acuerdo que implique ajuste sólo provocará más recesión, menos oportunidades, aumento de la pobreza y la exclusión. Incluso el Fondo Monetario Internacional reconoció esta verdad”, afirmaron.Muchos, principalmente algunos medios como Clarín, se sorprendieron al enterarse que"Asimismo, creemos oportuno expresar nuestro anhelo de que el Gobierno Nacional logre un afianzamiento del federalismo con participación efectiva de las provincias, para un desarrollo regional y equilibrado que tanta falta le hace a la República", agregó el documento que surgió del Congreso Nacional."Desde el Partido Justicialista creemos que es posible un acuerdo en el que todos salgamos ganando. Pero lo que es imposible es un acuerdo que aumente la angustia y el estrés de los argentinos y argentinas", completó.