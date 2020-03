Lawfare bonaerense: un fiscal general denunció al procurador que dejó Vidal y en el Gobierno esperan su renuncia

el lawfare llega para quedarse en la provincia de Buenos Aires. El fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, presentó una demanda ante la Suprema Corte bonaerense contra el Procurador Julio Conte Grand, es decir el jefe de los fiscales que dejó María Eugenia Vidal, por usar a la prensa como mecanismo de presión para generar causas y operar contra funcionarios judiciales

“La remoción del Procurador tiene que ser mediante un jury. No tenemos mayoría en el Senado, no tenemos número para solicitarlo ni para hacer ninguna acción”

Tras las múltiples declaraciones en ese sentido realizadas pory la referencia directa hecha por el presidenteen su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, al incluir la cuestión en su propuesta de reforma judicial, parece ser que el debate porEn concreto, Ferrari denunció haber sufridode desprestigio en su contra con el propósito de generarpara desprestigiarlo. Por esas acciones responsabilizó a Conte Grand, el Jefe de los fiscales de la Provincia, a través de un extenso escrito elevado ante la Corte bonaerense.Según un artículo de Infocielo, el Fiscal General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora explicó ante el Máximo Tribunal haber sufridomediante, a las que describió comoen su contra elaboradoEntre las irregularidades que denuncia, un cuadro de situación que describe como de “gravedad institucional” que atenta contra el desempeño del Ministerio Público a su cargo, describe la “ocasional ayuda de terceros ajenos” al Poder Judicial, encargados de “enviarle mensajes” a través de “operaciones periodísticas” de situaciones que considera no revisten interés público, “con el fin de disciplinarme”.Ferrari argumenta en su presentación que el origen de la cuestión radica en el “favoritismo” por parte por parte de Conte Grand para con su segundo adjunto, es decir. Es que Scalera, valga la redundancia, fue el encargado de investigar dos causas "prime time" durante el macrismo, espacio político del que participó el propio Conte Grand antes de ser Procurador: la relacionada con la feria “La Salada” y la que involucró acon vínculos con la barra de Independiente, y que derivó en el fuerte cruce entre el jefe de los fiscales y el JuezFerrari, en su presentación, sostiene que cuando intentó “en el marco de la legalidad” que le confiere su cargo remover a su adjunto, Scalera, recibió un llamado de apriete de un delegado de Conte Grand, con cargo en el área de Disciplina de la Procuración:Luego de ello, se habría iniciado el plan “con cierto sector de la Prensa, para fomentar la difusión de noticias carentes de verdadero interés periodístico per se, pero enderezadas en buena medida a ponerme en la picota pública”. A la vez, Ferrari asegura haber sido perseguido con una causa armada en su contra, “que fue desestimada por la fiscalía de San Martín por inexistencia de delito”.La ministra de Gobierno,, aseguró que conoce la presentación de Ferrari y que, además, tomó conocimiento de una“Yo tomé conocimiento ayer de esta denuncia que hace el fiscal, a raíz de una noticia. Viene a refrendar lo que algunos venimos planteando respecto de Conte Grand. Esta denuncia es muy fresca, es de ayer o anteayer. A mí me ha llegado otra posible denuncia”, reveló García en diálogo con FM 103.5., vaticinó García. “Respetuosamente lo digo: es un hombre que tiene una clara adhesión política a la exgobernadora María Eugenia Vidal, fue secretario Legal y Técnico, con lo cual era parte del armado del Gabinete político. Luego fue electo Procurador de la Provincia, pero eso no lo exime de su alineamiento”, argumentó.Según García, Conte Grand nunca respondió sobre la “existencia de siete bases de inteligencia en la Provincia” y sobre una “serie de denuncias que ha tenido”. Por eso, y tras la salida de Cambiemos del poder, aseguró que el funcionario “mira para el costado, trata de pasar el tiempo”.Sin embargo, lo más interesante de las declaraciones de García tiene que ver con, en este contexto, por qué el Frente de Todos en la Provincia no avanza con la remoción del Procurador. Es que el oficialismo no activa los mecanismos de destitución de Conte Grand porque no tiene los números., explicó García, por lo que señaló que apela “a la conducta democrática de Conte Grand para que presente la renuncia en la Procuración”.“Es lo que corresponde, porque, además, con la aparición de la denuncia del Fiscal Ferrari, y otras que están en ciernes, no entiendo su actitud, al no darse cuenta que hay muchas voces que están diciendo que han sufrido presiones y persecuciones en el ámbito de la justicia provincial”, concluyó.