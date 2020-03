Coronavirus: confirmaron diez nuevos casos y tres de ellos se contagiaron en la Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 10 nuevos casos positivos de coronavirus de los cuales tres son no importados, es decir personas que no viajaron al exterior pero mantuvieron un contacto estrecho con contagiados que estuvieron en países de riesgo

Según se informó oficialmente los nuevos diagnosticados son de, provincia que confirmó que de allí son dos de estos casos y uno es de contacto local. En cambio, siete de los nuevos infectados contrajeron el virus estando de viaje.Uno de los nuevos casos es un hombre de 38 años que mantuvo contacto estrecho con uno de los primeros casos de coronavirus confirmados en el Chaco, alguien que sí había viajado. Actualmente se encuentra en buen estado de salud, con indicaciones de aislamiento social obligatorio.El otro caso confirmado es importado, ya que corresponde a un hombre de 61 años con comorbilidades, que se encuentra internado en una institución de salud privada. Esta persona ingresó al país días atrás procedente de zonas con circulación viral sostenida.Un caso autóctono es un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior, que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vino del exterior. Lo que sucede con este tipo de paciente es que no se sabe cómo se contagió, explicaron especialistas.Ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González Garcia, había anticipado que está situación se podría dar en el país. “Es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local”, había dicho después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la enfermedad como una “pandemia”.