"Como no me daba pelota bajé a ponerle los puntos": la declaración del agresor que golpeó guardia

Miguel Angel Paz, el personal trainer y entrenador de rugbiers que atacó brutalmente a un guardia que le reclamó por su violanción de la cuarentena por el coronavirus, increíblemente osciló entre pedir tímidas disculpas por "excederse" y a la vez contradecirse bajo el insólito argumento de que se defendió frente a una agresión, cosa que no se observa ni en lo más mínimo en las imágenes

Porque informan que es la persona que golpeó a un guardia de seguridad que quería multarlo por no cumplir la cuarentena tras regresar de Estados Unidospic.twitter.com/ucyJ8muzm3 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 15, 2020

Tras el repudio unánime de la población argentina y en el marco de su declaración ante la justicia,“Cuando volví de viaje había mucha paranoia en el edificio. Sentí que mi familia estaba asediada por los vecinos", comenzó su relato Paz, quien tras hacerse pública su identidad fue fuertemente repudiado en sus redes sociales. Y allí llegó lo más insólito y repudiable de sus declaraciones judiciales:, ensayó como explicación.Para el fiscal Martín Gómez de la UFI de Vicente López Este -y para cualquiera que use el sentido común-, quien escuchó a Paz, el final de la frase fue un furcio, ya que el personal trainer en realidad quiso decir que le quería “poner los puntos” al empleado de seguridad. Al estar Paz ya en cuarentena, la indagatoria se hizo por videoconferencia para preservar la salud de los involucrados en el proceso.Como se sabe, quien también fue entrenador de rugbiers estuvo en Estados Unidos, regresó al país la semana pasada y el empleado de seguridad trato de que cumpla con el aislamiento obligatorio. El fiscal Gómez le pidió al juez de garantías que convierta la aprehensión en detención, a lo que el magistrado accedió., dijo, pero luego culpó al vigilador y dijo que tuvo que "ponerle los puntos". No conforme, agregó:Como la declaración, para cualquier profesional del derecho, de ese modo no era positiva para el imputado y no coincidía con las imágenes en que se ve una diferencia física notoria y una agresividad inconmensurable, el abogado de Paz le hizo una pregunta para que rectificara la postura.Allí, Paz dijo que nuevamente que la reacción fue desmedida y que quería pedir disculpas. Pero después volvió con las excusas: que no sabía el alcance de la medida, que salió dos veces porque su padre tiene un problema de salud, aunque consideró que tal vez malinterpretó la resolución oficial.Argumentó que tuvo un problema familiar con su padre y que no tenía noción de los alcances del DNU porque “era muy reciente”., relató.El preparador físico no pudo explicar por que le pegó de esa manera al vigilador. Luego de escuchar su testimonio, el fiscal pidió su detención domiciliaria ante “la trascendencia del hecho y la gravedad de la situación”. Por la tarde, el juez de Garantías hizo lugar al pedido.En ese expediente, Paz está acusado de lesiones y amenazas contra Granucci, de 31 años, que luego hizo la denuncia en la Comisaría 1ª de Olivos y ahora cumple con una licencia en su casa.Gómez había ordenado la aprehensión preventiva este domingo y envió una ambulancia al domicilio de Paz para revisarlo. Aunque Paz no tiene síntomas, todavía debe cumplir con el aislamiento en su casa porque llegó desde Estados Unidos el jueves 12 de marzo.La empresa de seguridad del edificio Rosales Park Tower, en Vicente López, asegura que Paz violó la cuarentena al menos tres veces. Primero el jueves, luego el viernes y finalmente el sábado por la tarde. Cuando lo intimaron, se enojó y fue a golpear el empleado del edificio.El preparador físico también fue imputado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien aplicó el DNU sobre el coronavirus, tal como adelantó este medio.