17.03.2020 / Salud pública

Coronavirus: una médica de Chaco sería primer caso autóctono de la Argentina

Es una pediatra que comenzó a reportar síntomas el 12 de marzo. No viajó ni tuvo contacto estrecho con casos sospechosos. “Como no se puede descartar el contagio de persona a persona, lo asumimos como caso probable de circulación viral”, dijo la ministra de Salud provincial. El gobierno nacional aún no lo confirmó. Qué dijo la doctora contagiada.