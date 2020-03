Cómo funciona el Malbrán y qué decisiones tomó el Gobierno para acelerar los análisis de coronavirus en todo el país

se conoció cómo es el procedimiento y la logística completa que realiza ese instituto y qué decisiones e inversiones llevó a cabo el gobierno de Alberto Fernández para acelerar los estudios de contagiados de Covid-19 en todo el país

pero la logística de traslado debería quedar facilitada cuando se termine el proceso de descentralización de los análisis de coronavirus que anunció Alberto Fernández para buscar que los tests queden en manos de 35 instituciones que conforman la Red nacional de laboratorios de influenza y otros virus respiratorios. La posibilidad de necesitar un mayor volumen de muestras hizo que el gobierno decidiera invertir recursos en adquirir un importante número de insumos y tecnología, cosa en que el país se atrasó durante los últimos cuatro años

En el marco del avance del coronavirus y la aparición de nuevos pacientes contagiados en diferentes provincias, con el ajuste de toda la esfera estatal que dejó como herenciacomo telón de fondo, y ante las dudas entorno a la capacidad del ANLIS Malbrán para afrontar el posible aumento de los análisis de casos,“Hace varias semanas pusimos una ambulancia de vigilancia epidemiológica y un móvil de logística específico para el traslado de las muestras. La ambulancia es exclusiva para ir a ver pacientes que cuadran con el protocolo de ‘caso sospechoso’: personas que llamaron al 0800 de Salud y habían estado de viaje o en contacto con personas que estuvieron de viaje, y tenían fiebre o síntomas respiratorios”, empezó contando Rossana Chahla, ministra de Salud de Tucumán (provincia que por ahora no tiene casos positivos de coronavirus), respecto de cómo comienza el traslado y que, en general, el traslado de las muestras hacia el Malbrán demora unas 24 horas.Tal como contó Chahla, si un hipotético caso da negativo de gripe “se evalúa que pueda ser coronavirus, para lo cual va al Malbrán por correo privado”. La empresa a cargo del traslado es OCASA, y se hace por vía aérea, más allá de todo “parate” de transporte dispuesto por el gobierno nacional, ya que la propia emergencia sanitaria mundial dispone fluidez en este tipo de traslados. Ocurriría igual en el resto de las provincias.“Cuánto tardan en llegar las muestras, depende de distintas variables”, explicó una fuente ligada por años a la gestión nacional de Salud. “Uno de los factores que influye es obviamente la distancia, pero no solamente. Algunas provincias pueden tardar unas horas en mandar una muestra a Buenos Aires y otras un día entero”, informó.En el Ministerio de Salud de Santa Fe compartieron que la provincia envía todas sus muestras al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (CEMAR), que depende de la Municipalidad de Rosario. “Ahí se hacen los primeros estudios y ellos son los que mandan al Malbrán. Entendemos que no tardan más de 24 a 48 horas en diagnosticar”, señalaron.Así, la Argentina intenta contener el Covis-19. Por ahora, según datos del Malbrán, los casos sospechosos van en aumento aunque no de forma exponencial: el lunes, por ejemplo, fueron analizadas 119 muestras, de las cuales 10 dieron positivo. Ayer, se chequearon 130, con 14 nuevos casos.Quizás no los tiempos,Ayer, un informe de C5N reveló que al instituto que está trabajando eficazmente contra el coronavirus, durante los cuatros años de Cambiemos, se le recortó el 50% de su presupuesto, el 10% de fondos para personal y un 65% de ajuste salarial Por eso, según fuentes a las que accedió Infobae,A los 3000 reactivos que tiene el Malbrán en estos momentos para analizar muestras y determinar si se trata de pacientes enfermos por coronavirus se sumará la llegada de 12 mil entre hoy y mañana (miércoles 18 y jueves 19) y 50 mil la semana que viene, para totalizar 65 mil.No obstante, la compra de estos insumos no se reduce solamente a los reactivos para coronavirus, sino que ocupa 13 renglones del pedido e incluye lo necesario para chequear los casos de los distintos virus respiratorios que circulan habitualmente. Todo esto significará una inversión de alrededor de $106 millones de pesos.Pero no es la única compra que saldría esta semana. Según el mismo medio, desde el Malbrán cuentan que “la semana próxima arranca la capacitación para los profesionales de todo el país, para que comiencen a hacerse las pruebas en las provincias", instrucción que se realizará "vía streaming, ya que por las nuevas disposiciones para que el virus no circule hace imposible que viajen”.La idea, como anunció el ministro de Salud, Ginés González García, es “descentralizar” la toma de muestras para que el Malbrán no sea el único lugar de diagnóstico. En principio, a partir de este viernes, iniciarán el proceso las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires.También se destinó fondos por $52.798.375 para 25 termocicladores para identificación de bacterias similares a los que tiene el Malbrán. También se comprarán 25 cabinas de Seguridad Biológica clase II tipo A2, de acero inoxidable y un volumen de 62 x 60 x 48 centímetros, con filtros HEPA y traslado, por un valor total de $32.240.000.Se suman un equipamiento accesorio para esas máquinas que se distribuirán -como adaptadores para rotor Qiagen-, y un ultrafreezer vertical con capacidad entre 300 y 374 litros, cuyo rango de temperatura es de -50 a -80 grados centígrados con sistema de aislación térmica (a un valor de 1.494.000 pesos), que agregarán unos $30 millones.