21.03.2020 / Coronavirus

“Hoy vamos a ser más inflexibles”: la advertencia de la ministra de Seguridad para quienes violan la cuarentena

Tras participar de controles en el Puente Pueyrredón junto con Kicillof y Larreta, Sabina Frederic criticó a la "pequeña parte de la población que no entiende, que cree que es inmune y que su vida no está atada a la de los demás” y señaló que el Presidente le pidió "inflexibilidad y severidad". Además, reveló que "el estado de sitio no está descartado".