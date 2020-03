Cristina y Florencia vuelven de Cuba: estarán aisladas y el regreso no implica cambios procesales para la hija de la vice

la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegará este domingo de La Habana, Cuba, junto a su hija Florencia, que vuelve a la Argentina después de un año de tratamientos médicos en ese país

el retorno de Florencia al país no implica ningún cambio en su situación procesal. No hay ninguna razón, desde lo judicial, que haya requerido la presencia en la Argentina de la hija de Cristina por diversos motivos

Finalmente y a pesar de la persecución y las especulaciones mediáticas para incrementar las presiones,Tal como anunció en sus redes sociales y confirmaron desde su entorno, la ex jefa de Estado se mantendrá en aislamiento durante los 14 días recomendados por los especialistas., escribió el viernes en cuenta de Twitter.Cabe recordar que CFK se mantendrá en su hogar a pesar de que no está obligada a mantener la cuarentena: no sólo por el hecho de que la isla cubana no es un país en riesgo sino que, además, por su carácter de vicepresidenta de la Nación está exceptuada de ese aislamiento obligatorio decretado para todo el país.La ex mandataria llegará en el vuelo semanal de Cubana de Aviación -la aerolínea oficial de ese país- con su hija, quien estuvo en tratamiento durante un año y días en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana. Durante ese período la presidenta del Senado hizo diez vuelos a a ese país para visitarla y asistirla., contó.Según una versión de Clarín, lo más probable es que Cristina y Florencia cumplan el aislamiento por separado y que la vicepresidenta se quede en su departamento en Recoleta.CFK no tiene actividades en el Senado, donde hasta fin de mes no habrá actividades, y con el presidente Alberto Fernández mantiene contactos diarios por teléfono y chat, como el propio mandatario contó en diversas entrevistas periodísticas.La llegada de Florencia Kirchner al país junto a su madre disparó, en grandes medios de la Argentina y en redes sociales, especulaciones de las más disparatadas acerca de hipotéticas razones vinculadas con qué podría ocurrirle a la hija de la vicepresidenta por las investigaciones judiciales que enfrenta al pisar suelo porteño.Sin embargo, tal como explicó Raúl Kollmann en Página 12,No sólo no se fijó fecha de inicio del único juicio en el que está imputada -juicio unificado de Los Sauces y Hotesur, a pesar de imprecisiones periodísticas en varios medios- sino que las pericias que resta hacerse y los tiempos procesales habituales indican que las audiencias de ese juicio podrían arrancar recién a mediados de 2021 o en 2022.Respecto de Hotesur, el Tribunal todavía ni siquiera estableció las medidas de prueba de la instrucción preparatoria y teniendo en cuenta que, como ocurrió en el caso Los Sauces, es seguro que ordenará una pericia contable, no parece haber chances de que el arranque se produzca este año ni en el próximo.En diciembre, el Tribunal Oral Federal 5 le había pedido al abogado de los Kirchner que presentara certificados médicos, pero sin ponerle siquiera una fecha al requerimiento, lo que demostraba que no había ningún apuro.Ese TOF 5 está a cargo del único juicio que enfrenta Florencia y consiste en la unificación de las dos causas que tienen que ver con los alquileres de hoteles y oficinas, es decir las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur. Los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Pallioti resolvieron hacer un único juicio porque en verdad originalmente era una sola causa.Sólo el fallecido Claudio Bonadio y Comodoro Py intentaron armar dos expedientes paralelos que versaban en lo mismo. El juez federal fue echado de la causa Hotesur por irregularidades y entonces armó Los Sauces de forma forzada. Se produjo después la escandalosa maniobra de que procesó a toda la familia Kirchner. Tras hacerlo, se declaró incompetente.En el caso Los Sauces -que abarca ocho pequeñas casas en Río Gallegos, alquiladas a empresas de Lázaro Báez para que alojen a su personal; tres unidades en Puerto Madero (una en la que tenía su oficina central Cristóbal López y otro en el que vivía la ex esposa de Fabián De Souza); un hotel en El Chalten, el Aldea, el departamento en el que vive Florencia en la calle San José, en CABA y la casa de Cristina en Río Gallegos en la calle Moscariello- tanto la fiscalía, las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, así como la defensa de los Kirchner, pidieron la realización de las pruebas preliminares antes del juicio.El tribunal aceptó, a regañadientes, mandarlas a hacer. Por ejemplo, se ordenó una pericia contable que tarda meses en terminarse, pese a que todos los alquileres fueron en blanco, declarados ante la AFIP y los cobros se ingresaron en bancos.Pero en el caso de la sociedad Hotesur -propietaria únicamente del hotel Alto Calafate- la instrucción suplementaria todavía no se proveyó. Parece que hay un proyecto de aceptación de pruebas, pero el tribunal no se expidió aún. Y seguro que en ese caso también se ordenarán pericias que tardan meses, incluyendo otra pericia sobre los alquileres -tres años a la empresa de Lázaro Báez, Valle Mitre-, aunque igualmente todo fue hecho en blanco y bancarizado.Si se toma en cuenta que los jueces del TOF 5 atienden hoy en día uno o dos juicios semanales, el cálculo es que no hay ninguna chance de que las audiencias por Los Sauces--Hotesur empiecen en este año. Incluso hay quienes creen que el juicio ni siquiera empezará en 2021.Así, las presiones sólo dejan expuesto que las notas periodísticas y las operaciones de trolls en redes sociales sólo buscaban generar "clima" y presionar a CFK.Estos argumentos son independientes de la cuestión de fondo, que es la intangibilidad de la causa en la que somenten a Florencia Kirchner: tenía 12 años cuando se constituyeron las sociedades, nunca firmó ningún contrato y nunca cobró ningún cheque de los alquileres. Es parte de Los Sauces y Hotesur porque heredó las acciones después de la muerte de su padre y por fallo de un magistrado en el juicio sucesorio.Esto último punto es central dado un criterio que muchos comparten que se extiende en tribunales federales e incluso Comodoro Py en los últimos tiempos: no tiene razón de ser imputar a accionistas o a personas que no fueron gerentes o directivos con mando en una empresa, porque no tuvieron el control, no firmaron, no tomaron las decisiones. Es el caso de Florencia Kirchner.