Ex presidentes, Nobel de la Paz y dirigentes del FdT le reclamaron al FMI la condonación de la deuda

dirigentes del Frente de Todos como Fernanda Vallejos, Jorge Taiana y Oscar Parrilli; ex presidentes como Rafael Correa, Dilma Rousseff, Evo Morales y José Luis Rodríguez Zapatero; y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, firmaron una solicitada en la que reclamaron la condonación de la deuda que los países de América Latina tienen con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional

Hoy, la propia titular del FMI reconoció lo que argumentan los firmantes de la solicitada, al sostener que la recesión global por el coronavirus será igual o peor que la de 2009. "Es claro que hemos entrado en una recesión peor que la de 2009"

Ante la crisis sanitaria mundial y el impacto del coronavirus en la economía,Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas en Diputados, ya había hecho público el pedido de suspender el pago de los pasivos soberanos de los países deudores, para volcar los recursos a combatir la pandemia. Ahora, junto a los senadores Parrilli y Taiana, firmaron una solicitada pidiendo la condonación de la deuda que los países de América Latina mantienen con organismos multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial.Además de los argentinos, la solicitada adquiere fuerte relevancia internacional al llevar las firmas de ex presidentes de países de América y de Europa, entre ellos el ecuatoriano Correa, la brasileña Rousseff, el boliviano Morales y el español Rodríguez Zapatero, entre otros referentes políticos de primer nivel, como el ex vicepresidente de Boliviao Pérez Esquivel.Según explican, ante la crisis "las deudas son, en contrapartida, un impedimento para volcar recursos a fortalecer los sistemas sanitarios y de ayuda social y lo serán en el futuro inmediato cuando haya que concentrar los esfuerzos en la reconstrucción económica"., afirmó Vallejos, y también reclamó “la recuperación de la riqueza fugada, incluyendo un punto final a los ‘paraísos’ fiscales”.La demanda de Vallejos, que se hizo pública hoy, se articula con la solicitud que motorizó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en pos de “la condonación de la deuda externa soberana de los países de América Latina por parte del FMI y de otros organismos multilaterales (BID, BM, CAF)”. Asimismo, instaron a los acreedores privados internacionales a que acepten "un proceso inmediato de reestructuración de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses”.“Esta es una oportunidad única para evitar que el peso de la deuda sea un escollo aún mayor que añadir al complejo reto de superar este momento social y económico tan crítico”, indicaron en el comunicado tituladoLas razones de estos pedidos son contundentes. La organización Mundial del Trabajo (OIT) estima que 25 millones de empleos se encuentran en riesgo en el mundo. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo prevé una pérdida de ingresos globales de 2 billones de dólares como consecuencia de esta crisis. Mientras que la fuga de capitales de los países emergentes está en valor récord: según el Instituto Internacional de Finanzas, fueron 60.000 millones de dólares en menos de dos meses.De hecho, el propio presidente argentinose lo dijo al Fondo: "En los próximos 5 años no les podemos pagar un peso". El organismo, en tanto, reconoció que la deuda argentina no es sostenible y sugirió a los acreedores privados una quita de hasta UUSD 85.000 millones. Dadas las actuales circuntancias, parece difícil, si no se alcanza una reestructuración con una quita realmente significativa, que el país pueda pagarles tampoco a los acreedores privados, cuando se avecina un vencimiento de U$S 1.300 millones en mayo., sentenció Kristalina Georgieva, para quien en el mejor de los casos la caída del nivel de actividad en 2020 será igual a la crisis de las subprime de hace 11 años.La economista búlgara trazó un panorama muy complicado en una conferencia de prensa virtual y dijo que el Fondo recibió pedidos de ayuda de 50 países de bajos ingresos y de 31 países en vías de desarrollo. "Nunca habíamos tenido tantas solicitudes al mismo tiempo", destacó.