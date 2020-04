Qué medidas le pidieron a Alberto los dueños de los comercios para la salida gradual del aislamiento

Alberto Fernández mantuvo una reunión hoy durante más de una hora con los dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en la residencia de Olivos, en la que le pidieron al Presidente una serie de medidas para la salida gradual del aislamiento obligatorio

En el marco de la crítica situación que atraviesa el sector por la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus,Durante el encuentro, se dialogó, según precisó la entidad que preside Jorge Di Fiori, que viene reclamando medidas para paliar la difícil situación que afronta el sector, con los comercios cerrados por la cuarentena pero que debe hacer frente al pago de obligaciones, como sueldos, alquileres e impuestos.Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete,; el secretario de Asuntos Estratégicos,; y el jefe de los asesores,, y recibió a Di Fiori,, directivos de la CAC, que le llevaron un plan para abrir paulatinamente el sector.“Fue un encuentro muy ameno y nos fuimos con la sensación de que el Presidente está al tanto de todo, tomó nota y sabía de qué le hablábamos.. No nos dijo que mañana va a abrir todo, pero está pensando el tema”, le dijo Mario Grinmann, directivo de la CAC, a Letra P.Según explicó y a pesar de los resultados positivos del país en materia sanitaria, “la preocupación" del sector "es la apertura inmediata de toda la actividad económica, fundamentalmente los bancos, que en ningún lugar del mundo cerraron". Y concluyó: "Es una locura, porque no perjudican sólo al jubilado, sino que el empresario se choca con bancos que no le están recibiendo los depósitos y siguen con las cuentas en descubierto”.Para ello, la CAC propuso. Según se conoció, acercaron al primer mandatario propuestas en torno a dos ejes.- Autorización de tareas presenciales solamente a trabajadores fuera de los grupos vulnerables que residan en, por ejemplo, un radio no mayor a 5 km de distancia del lugar de trabajo para la primera etapa, luego de 20 km para la segunda, y así sucesivamente.- Establecimiento de horarios especiales para evitar la generación de “horas pico” en los medios de transporte. En la primera etapa jornadas de 6 horas y luego ampliarlas gradualmente.- Flexibilización de las restricciones que afectan la logística del comercio electrónico, clave en este momento como alternativa al canal tradicional. Es indispensable permitirles a los comerciantes ir hasta sus locales o depósitos, con una dotación de empleados limitada y sin atención al público, para que puedan vender y despachar los pedidos directamente a través de un servicio de paquetería, correo o fletes habilitados.- A la vez, la CAC solicitó una amplia simplificación de trámites burocráticos y una pronta apertura, al menos parcial, de las sucursales bancarias, indispensable para la realización de ciertas operaciones. Propuestas de las pymes bonaerenses para sobrevivir al parate.- Postergación de pagos de los aportes personales y aportes y contribuciones y ART correspondientes a los sueldos de marzo y abril. Apertura de un plan de facilidades de pago en seis cuotas para su cancelación con vencimiento a partir de los 60 días de finalizado el período de aislamiento.- Exención del 100% del pago de contribuciones patronales de los sueldos de marzo y de abril, extensible a los meses siguientes según la evolución de la pandemia y de sus consecuencias.- Postergación de los vencimientos de impuestos que operaban en abril de los tres niveles de gobierno (IVA, impuesto a los débitos y créditos bancarios, Anticipos de Ganancias, Ingresos brutos y tasas municipales).- Suspensión por dos meses de todos los regímenes de recaudación anticipada de los tres niveles de gobierno (retenciones y percepciones).