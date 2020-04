Cómo funciona la medida de Alberto y Kicillof para sacar dinero sin tarjeta de débito y cobrar el bono de Anses

Axel Kicillof lanzó, acompañado por el presidente Alberto Fernández, la aplicación para teléfonos celulares Cuenta DNI del Banco Provincia, un sistema que permite realizar todo tipo de operaciones bancarias sin necesidad de la tarjeta de débito

En el marco de las decisiones que el Gobierno viene implementando con el propósito de morigerar el daño por la crisis sanitaria y económica que atraviesa la Argentina -y el mundo- por la pandemia del coronavirus,El gobernador bonaerense destacó en ese acto la necesidad dey queEn la misma línea, el jefe de Estado aseguró serya que, según argumentó, "sin ella, las posibilidades de desarrollo son muy escasas" y su existencia "es imperiosa en la necesidad de igualar a sociedades injustas"."Después de que este virus haya pasado, todos tenemos que darnos cuenta de la importancia del Estado y cuidarlo", pidió, mientras aún en esta crisis sectores de la oposición continúan con sus posturas ideológicas anti-Estado, y sentenció:“Todo lo que podamos hacer para que nuestros abuelos se queden en sus casas es de real importancia”, completó el mandatario, con el recuerdo de las colas de jubilados en bancos en plena cuarentena, y destacó el rol de Kicillof y, para la medida anunciada hoy: “Hubo un banco, un gobernador y un ministro del Interior que sumaron esfuerzos para que, en esta crisis tremenda que nos toca vivir, le demos un instrumento a mucha gente para que pueda cumplir la cuarentena, que es la única vacuna que tenemos”.En concreto, la Cuenta DNI del Provincia es la posibilidad de utilizar, a través de una app, una billetera digital gratuita que estará habilitada tanto para clientes del banco como para cualquier otra persona que no tiene cuenta bancaria.Se pueden realizar diversas operaciones durante las 24 horas desde un celular: desde efectuar y recibir pagos, enviar y solicitar dinero a otras personas, hacer transferencias a otros bancos, recargar el celular y la SUBE, pagar en comercios adheridos, retirar dinero sin tarjeta de débito y cobrar las prestaciones del Estado, incluyendo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000.La aplicación Cuenta DNI está disponible para todos los celulares y se puede descargar en AppStore o GooglePlay, es decir también la pueden obtener quienes tienen un teléfono marca Apple. Es necesario realizar tres pasos:1- Hacer una captura o foto con la cámara del teléfono del frente y del dorso del DNI. Es imperioso, para la legibilidad de la imagen, que esté en buen estado y con buena luz, que se puedan leer los datos y la legalidad del documento.2- Realizar un escaneo facial con la cámara delantera, sin lentes, vinchas ni gorras. Nada que interrumpa la imagen completa de la cara.3- Completar con los datos personales y configurar la clave de acceso. La aplicación valida la identidad en el momento con el Registro Nacional de las Personas. Después se puede usar con contraseña o con huella digital.Aquellos que no tienen una tarjeta de débito pueden hacer una orden de extracción a través de la app y pasar a retirar el dinero por cualquier cajero Punto Efectivo de la Red Link. Quienes sí cuentan con tarjeta -porque ya son clientes del Banco- pueden ir a cualquier cajero. Nada de esto tiene costo.Desde el Provincia adelantaron que es una herramienta útil también para comercios, trabajadores independientes —como feriantes o microemprendedores— para vender, comprar, enviar y recibir dinero entre usuarios, también sin ningún costo. La aplicación reduce el manejo de efectivo, con la posibilidad de efectuar ventas a distancia y acreditación de los pagos en forma inmediata.No: está disponible para los que tienen cuenta y para los que aún no. Al descargar la aplicación, se puede realizar la apertura de una caja de ahorros gratuita. En ese caso, se recibe en el domicilio declarado la tarjeta de débito para operar. Ambas casos son compatibles de asociar con Cuenta DNI.Entre las opciones, se puede solicitar dinero por la app a otra persona que tenga cuenta DNI, se ingresa su número de documento y la cantidad de dinero solicitada. La otra persona recibe la solicitud y, una vez que la confirma, se acreditan los fondos. También se puede hacer por transferencia.Entre otros usos destacados, es posible pagar en comercios, enviar dinero a otros bancos, transferir dinero a otras entidades bancarias y cargar la tarjeta de transporte y el celular.