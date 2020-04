Kicillof recibió y ayudará a intendentes de Cambiemos que le pidieron "auxilio financiero"

los intendentes bonaerenses de Cambiemos fueron a pedirle auxilio al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que los recibió en La Plata y se habría comprometido a gestionarles una ayuda

En el marco de las consecuencias del impacto de la cuarentena total y obligatoria en la economía por la pandemia del coronavirus,Del encuentro participaron, en representación de los 61 intendentes de Cambiemos -PRO y UCR-, y el eje fue la necesidad financiera de cada distrito a raíz de la merma en la recaudación local.“Le habían solicitado una reunión para evaluar la situación sanitaria y económica de los municipios. Se registró una caída muy fuerte en la recaudación producto de la baja en la actividad comercial y todo lo ocasionado por la pandemia. En La Plata, por ejemplo, la caída de recaudación por tasas de diversos conceptos supera el 40%, y a eso hay que sumarle la coparticipación que también tuvo una caída fuerte", dijo a Infobae un importante funcionario del gabinete de Garro.En tanto, según el portal Infocielo, "la primera inquietud" de los intendentes, que responden más aque al macrismo y al PRO duro, fue "abordar la situación sanitaria". No obstante, y tras un breve repaso del avance del coronavirus, la capacidad de camas e insumos y la distribución de esas recursos en los municipios, los jefes comunales plantearon concretamente "la necesidad de avanzar en un auxilio financiero".La razón de esto es que, con la economía parada, cae la recaudación por la parálisis de la actividad y deben hacer grandes erogaciones en el sector santiario. En ese contexto, se acerca el pago de los sueldos de abril a realizarse más en mayo., explicaron fuentes cercanas a los participantes.El mandatario bonaerense y ex ministro de Economía nacional ordenó a cada jefe comunal la confección de un listado de los gastos prioritarios que deberán afrontar en el corto plazo y que evalúen de manera regional las opciones el funcionamiento económico de sus respectivas zonas. Mientras varios municipios ya plantearon la imposibilidad de afrontar la totalidad de la masa salarial de abril, otros, como Lanús, en el conurbano bonaerense, cuentan con un fondo anticíclico para poder hacer frente a los gastos.Luego del encuentro con Kicillof, Garro destacó: “Los intendentes nos encontramos con realidades diversas cada uno en sus respectivos municipios, por eso queríamos trasladar las inquietudes al gobernador, para trabajar en una mesa junto a la Provincia”.El oficialista, además, mantuvo ayer un encuentro con Kicillof, junto a los intendentes. A pesar de las necesidades económicas, los jefes comunales le plantearon que no se relaje la cuarentena, que el gobierno nacional resolvió extender en un tercer tramo asta el 27 de abril.