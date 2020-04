Massa respaldó a Cristina en su pedido de que la Corte convalide las sesiones virtuales del Congreso

Sergio Massa lanzó su apoyo explícito a Cristina Fernández de Kirchner en su pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ésta convalide las sesiones virtuales del Congreso y, así, se eviten posibles maniobras opositoras de invalidar eventuales leyes sansionadas

En línea con el planteo inicial de la vicepresidenta y a pesar de las operaciones periodísticas,El presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que la solicitud de la ex mandataria y titular del Senado busca confirmar si el trabajo parlamentario y eventuales votaciones pueden hacerse de manera remota sin que pueda tener planteos de invalidez, como ya vislumbra el macrismo a partir de declaraciones de dirigentes de primera línea., evaluó Massa en declaraciones a radio El Destape.Además, y por si hubiera más dudas, destacó que es necesario que esa convalidación de la Corte que pidió CFK sea "para ambas cámaras, porque es importante que lo que tratemos tenga certeza”.Esta mañana, el diariointentó poner una cuña entre ambos dirigentes al publicar que Massa se "desmarcaba" de Cristina, al no esperar la decisión de la Corte en base al "aporte de quien fuera su madrina política, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal)" y "un borrador de dictamen para reformar el reglamento del cuerpo, que pondrá a consideración del resto de los bloques en las próximas horas".Según ese medio, en el Congreso consideran que el alto tribunal desestimará la presentación de la ex presidenta. Cabe destacar que en este momento el pedido está en manos del procurador general interino que dejó, aunque su dictamen no será vinculante.A pesa de la mirada de Camaño y de quienes consideran que el aval judicial de la Corte no sería necesario, incluso desde la oposición más reaccionaria, Cambiemos, buscan poner dudas respecto de las sesiones virtuales, por ahora pidiendo que sean realizadas de manera física a pesar del coronavirus: el macrismo parlamentario en pleno expresó que prefiere que los debates sean presenciales. "Podría ser en el Centro Cultural Kirchner, en el Teatro Colón, en cualquier ámbito lo suficientemente amplio para garantizar la distancia entre los diputados", insistían los opositores las semana pasada.