Denunciaron penalmente a la "mesa judicial" de Macri por las presiones a la Justicia que desnudó una jueza

diputados y senadores del Frente de Todos presentaron una denuncia penal para que se investigue la presunta interferencia de la "mesa judicial" que encabezaba Mauricio Macri en el funcionamiento del Poder Judicial bajo su mandato

El escándalo que estalló tras la revelación realizada por una jueza de presiones en su despacho por parte de un funcionario del Ministerio de Justicia del último gobierno no para de elevar sus dimensiones:En la presentación, los denunciantes que con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, y durante toda su administración nacional,"Fueron planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada, funcionarios del gobierno y operadores judiciales, entre los que cabe mencionar, a título enunciativo y no taxativo, al ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr., el ex Secretario de Asuntos Penitenciarios, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr., el ex titular de la AFI, escribano, los ex Secretarios de Estado, Ores., el ex Procurador del Tesoro de la Nación, Dr.y los abogados”, se precisa en el texto judicial.En la denuncia penal, que recayó en el Juzgado Federal N°2 de Daniel Rafecas y la Fiscalía a cargo de Federico Delgado, los legisladores hicieron mención a que la presentación tiene que ver con las declaraciones radiales de la jueza federal, quien sostuvo que sufrió presiones durante la gestión anterior y, más allá de que se interpretó que el funcionario que la visitó en su despacho habría sido Mahíques, aún no está confirmado de quién se trataría."Sin perjuicio de las múltiples evidencias -incluso de dominio público- que han dado cuenta de la existencia de esta Mesa Judicial y de sus operaciones ilícitas, por su relevancia institucional corresponde traer a consideración aquí el informe que fuera elaborado por el Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, en el cual se describe de manera minuciosa, la existencia de un plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales afines a sus intereses espurios", recordaron.Firman la denuncia penal los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Jorge Taiana, Martín Doñate, Mariano Recalde, María de los Ángeles Sacnun, Guillermo Snopek, María Teresa González y Ana Almirón; y los diputados José Luis Gioja, Leopoldo Moreau, Josefina González, Martín Soria, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá y María Graciela Parola.