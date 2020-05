Cómo seguirá la cuarentena en la Provincia y la Ciudad a partir del 11 de mayo

hubo reuniones y movimientos de las gestiones de la Provicia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires que dan pautas de cómo seguirá el confinamiento en esos distritos y qué actividades podrán volver al trabajo a partir del lunes 11 de mayo

A solamente horas de que se conozca cómo seguirá el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina y mientras el gobierno nacional trabaja para definir los detalles de esa determinación y cuándo será el anuncio formal,En el caso bonaerense,. Si bien ayer los especialistas le informaron a Alberto Fernández que la Argentina consiguió el objetivo de que la tasa de duplicación de los contagios sea cada 25 días y le dijeron que puede dar un paso en la flexibilización del aislamiento, la última palabra la tendrá cada gobernador e intendente, según las realidades de los distritos.Según informó oficialmente la Provincia,.También estudiaron qué impacto generaría el incremento en la circulación de personas que se trasladarían para trabajar en esos sectores.No es novedad que la extensión y concentración poblacional en la provincia de Buenos Aires implica distintas realidades según el municipio que se trate. Por eso, los expertos resaltaron la necesidad de avanzar en recomendaciones diferenciadas en cuanto a los distintos niveles de autorizaciones graduales para el funcionamiento. Y reiteraron que los controles deben mantenerse de forma estricta, aunque la ciudad no registre nuevos casos de coronavirus.Además, se propuso comenzar a realizar trabajos focalizados en comunidades cerradas y de mayor vulnerabilidad social, que permitan mitigar los contagios y personalizar los controles en caso de circulación del virus. También se avanzó en el diseño de dispositivos especiales para los barrios socialmente vulnerables, villas y asentamientos.Según trascendió, la siguiente fase “administrada” de la cuarentena en territorio bonaerense a partir del lunes iría en sentido de flexibilizar las salidas para el área de la producción industrial pero continuaría las restricciones en comercios y colegios. Tampoco parece viable la habilitación de las salidas recreativas.En cuanto al comercio,. Es decir, el mismo esquema con que ya avanzó la Provincia en los últimos días, con unos 90 municipios bonaerenses en los que algunos tipos de comercios y actividades ya comenzaron a trabajar con protocolos sanitarios.Del encuentro participaron médicos especializados en epidemiología, infectología, cuidados críticos, salud pública; científicos bioquímicos, matemáticos, antropólogos y físicos. Por parte de los poderes ejecutivos y legislativos de la Provincia, estuvieron presentes el ministro de Salud, Daniel Gollán; el viceministro, Nicolás Kreplak; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Carlos Naón; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; la vicegobernadora, Verónica Magario; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín. En tanto, intendentes y legisladores pudieron presenciar la charla vía teleconferencia.Luego, Kicillof se trasladó hacia Olivos, donde mantiene una reunión con Alberto. De allí, saldrían los trazos finales de la forma en que seguirá la cuarentena en la Provincia, siempre aclarando que no habrá "apertura generalizada".En el caso de la Ciudad,. Allí, analizaron cómo se avanzaría en la continuidad del aislamiento en el área metropolitana.El jefe de Gabinete,, también participó del cónclave en el que evaluaron cómo será la nueva etapa de la cuarentena en la Ciudad a partir del próximo lunes y, en particular, la habilitación o no de lasque el jefe de Estado había anunciado hace dos fines de semana y que no tuvo eco en territorio porteño.Según versiones periodísticas,La capital federal es uno de los distritos más golpeados por el coronavirus –según el reporte de esta mañana, acumulaba 1.506 casos positivos de COVID-19, con un incremento de 102 en el día de ayer–, por lo que se prevé que habrá un menor grado de apertura que en otros distritos. El crecimiento de los contagios de este miércoles, en su mayoría de barrios populares, alertó a las autoridades del Gobierno porteño.“Fue una reunión expeditiva de 45 minutos, se analizaron las propuestas de la Ciudad para flexibilizar la cuarentena”, resaltaron las fuentes porteñas a Infobae. Remarcaron que entre las actividades que la Ciudad elevó al Gobierno se destacan “kioscos, librerías, mueblerías, decoración, jugueterías, ferreterías y mudanzas”, además del sistema “take away”. “Respecto de la construcción, solo excavaciones y demoliciones para evitar derrumbes”, aclararon.El jefe de la Ciudad llegó a Olivos pasadas las 10 de la mañana. Lo esperaba el Presidente junto a su jefe de ministros, mientras en Casa Rosada se convocaba al gabinete económico que debatía la continuidad de las medidas destinadas a paliar la crisis por la parálisis de la actividad.Rodríguez Larreta, su ministro de Salud, Fernán Quirós, y sus principales colaboradores se abocaron esta semana al diseño de un protocolo para habilitar paulatinamente el funcionamiento de algunos sectores de la economía que hasta ahora no tenían la posibilidad de abrir sus puertas. El ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, está dedicado a ese diseño a tiempo completo.Según la señal C5N, el anuncio de la continuidad de la cuarentena y su modalidad para la Provincia y la Ciudad podría producirse mañana mismo, de forma conjunta entre Alberto, Kicillof y Larreta, para mostrar unidad política a pesar de las diferencias partidarias. El aislamiento obligatorio a nivel nacional seguiría hasta el 24 de mayo. No obstante, resta que entre hoy y mañana el Presidente mantenga una comunicación con el resto de los gobernadores.