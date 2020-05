En plena pandemia, la inflación en abril cayó al 1,5% y fue la más baja desde noviembre de 2017

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy que la inflación de abril fue de sólo un 1,5% respecto al mes anterior, marzo, dato del que se desprende una fuerte baja del índice por los efectos de la cuarentena contra el coronavirus y se registra la variación mensual más baja desde noviembre de 2017, cuando la administración de Mauricio Macri todavía no había empujado sus abruptas devaluaciones

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 1,5% en abril de 2020 respecto de marzo y acumularon un alza de 9,4% en el primer cuatrimestre https://t.co/yawY9CPL2J pic.twitter.com/ZTkhh4AlkG — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2020

. Sin embargo, el dato que surge como negativo del número que informó el INDEC es que los precios de los alimentos volvieron a liderar la tendencia alcista."La división Alimentos y bebidas (3,2%) fue la de mayor variación e incidencia en el mes. Los principales aumentos se observaron en rubros con un alto componente estacional como Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres. También se observaron alzas en Carnes y derivados; Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc", detalló el organismo oficial.Las mayores subas se anotaron en los rubros "Alimentos y bebidas", con un incremento de 3,9%, impulsado por aumentos en verduras, frutas y carnes; y del 17,5% en "Educación", explicada fundamentalmente por las nuevas cuotas de los colegios privados y en menor medida por los útiles escolares. También aumentó el ítem "Comunicación", con una suba de 8,3%, por el alza de los abonos de la telefonía celular.Así, en un contexto de parate generalizado, precios acordados, servicios congelados y un muy bajo consumo de productos no alimenticios, el índice del costo de vida fue el más bajo desde noviembre de 2017, cuando el IPC mostraba una suba de 1,4 por cientoOtra particularidad que tiene este número es que se realizó mediante consulta telefónica, correo electrónico y relevamiento de precios on line, dado que por el aislamiento no se puede realizar el trabajo “de campo” habitual para medir los precios en supermercados o almacenes de barrio.De esta manera, el primer trimestre cerró con un incremento del nivel de precios general bastante menor que el que podía proyectarse a fines del año pasado, aunque la suba de precios anterior a la llegada de la pandemia al país tampoco arrojaba números tan altos como los que se sucedían durante la gestión Cambiemos.