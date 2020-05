Cambiemos y Stolbizer, enfurecidos contra la Oficina Anticorrupción por frenar la doctrina Alonso de perseguir opositores

la dependencia tomó la medida por considerar que los criterios utilizados durante la gestión de la militante macrista Laura Alonso no se ajustaron al rol de la OA, que de manera orgánica sólo debe querellar “en los casos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional”

, así explicó de manera técnica, titular de la OA, la decisión de retirarse de la acusación contray sus dos hijos -- en las causas Hotesur y Los Sauces.A través de una resolución presentada ante el Tribunal Oral Federal Número 5, a cargo de ambos expedientes,“Nosotros estamos emprolijando nuestras intervenciones. Yo dije cuando asumí que nosotros íbamos a tener una intervención restrictiva en la vida judicial y en eso estamos”, justificó Crous a Página 12.Según dijo, la intervención judicial de la OA durante el macrismo significó un desequilibrio en las causas, en detrimento de los acusados.De hecho, es recordada la asunción de Alonso en televisión en vivo de que no actuaría nunca contra funcionarios del gobierno que integró, es decir el de Mauricio Macri, por su ausencia de objetividad. También es frecuente el archivo de la ex diputada en cuanto a su llegada a la OA sin estar calificada para el cargo por no ser abogada.En los casos Hotesur y Los Sauces, son tres los organismos del Estado que llevan adelante la acusación. Crous precisó que “ningún sistema equilibrado puede funcionar así" y que su disposición trata "de darle una racionalidad al trabajo” de la OA .Los dos expedientes, casi mellizos, se originaron por la denuncia de Margarita Stolbizer y su abogada, Silvina Martínez. Ambos fueron unificados luego de la etapa de instrucción y se encaminan a un único juicio oral a cargo de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg.Pocas horas después de conocida la decisión de la OA de abandonar esas querellas, Juntos por el Cambio y el entorno de Stolbizer hicieron conocer su descontento.Los socios PRO, UCR y Coalición Cívica plantearon que el presidente Alberto Fernández “consagra la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner”, como si tal cosa además estuviera probada, a través de la decisión de Crous de abandonar el rol acusador que mantenía la OA en las mencionadas dos causas que, tal como explicó, no tienen fundamentos técnicos para incluir al organismo en la acusación.“Lo que estamos viendo no pude ser leído en forma aséptica, estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigado por corrupción”, analizó el escrito que lleva las firmas de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), en sus roles de presidentes de las tres fuerzas que integran la alianza.Los líderes de Juntos por el Cambio recordaron el rol activo que mantuvo la OA durante el gobierno de Macri en causas contra la oposición de aquel momento, aunque nunca contra el oficialismo de ese entonces. Lamentaron que el mandatario actual haya decidido una línea de funcionamiento que “va en contra de la inmensa demanda ciudadana por castigar a los corruptos y recuperar lo robado”.“La decisión de la Oficina Anticorrupción va en consonancia con un plan de impunidad para que la ex presidenta quede libre de culpa y cargo”, sostuvo la abogada. Y agregó: “La causa está paralizada desde el TOF 5, la OA deja de ser querellante, a nosotros nos apartaron de ser amigos del tribunal, se está evaluando levantar las medidas cautelares para devolverle las propiedades. Y mientras tanto se busca instalar la teoría del kirchnerismo de que son todas causas armadas producto del macrismo y los medios”.