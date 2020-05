Alberto anuncia que la cuarentena sigue dos semanas más con foco en barrios populares y el transporte en AMBA

los infectólogos y especialistas le dijeron a Alberto Fernández que la cuarentena en el país "ha sido exitosa" porque acható la curva y se pudo preparar el sistema de salud y a la gente para el pico de casos que se aproxima, inexorablemente, por lo que el Presidente anunciará hoy a las 19 la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio a nivel nacional acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta

San Juan ha podido reactivar el 92% de su economía. Ayer pude ver cómo vuelve a reiniciarse la producción en Santiago del Estero y en Tucumán. En la inmensa mayoría del territorio argentino estamos controlando la pandemia y retornando a la actividad. Unidos vamos a lograrlo. https://t.co/y0Z40DCjvy — Alberto Fernández (@alferdez) May 23, 2020

si se tiene en cuenta la población, un análisis de Infobae mostró que la tasa de incidencia porteña es de 150 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la de la Provincia es de 20

En medio de una maniobra mediática e irracional de rechazo construida por la oposición más dura de Juntos por el Cambio,El mandatario, donde volverá a mostrar que, a pesar de la campaña opositora anticuarentena, hay consenso y músculo político ya que estará acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de Gobierno porteño, además de autoridades del Ministerio de Salud e integrantes del equipo de expertos, según fuentes oficiales.El anuncio se formalizará luego de que ayer el jefe de Estado analizara con el Comité de Expertos sanitarios y parte de su Gabinete los nuevos ejes de la etapa de aislamiento, que tendrá como prioridad la asistencia y el acento en los cuidados para los barrios populares, con nuevos protocolos, y el reordenamiento y controles más estrictos en el transporte público en la zona metropolitana de Buenos Aires.. Con esto responde a aquellos que critican la cuarentena nacional, ya que ésta se sostiene por la situación del AMBA y posibilita a los mandatarios provinciales soltar la economía en función de su situación epidemiológica. Además, ya hay números en el mundo que exponen el fracaso de la "teoría del rebaño", con bajísimos porcentajes de inmunidad en las poblaciones donde no se dieron cuarentenas estrictas, así como profundas caídas económicas -como los casos de Brasil y EEUU-.Esta extensión se establecerá en momentos en que, lo que representa el mayor número desde el inicio de la pandemia en Argentina.Desde el comienzo de la pandemia, CABA acumula 4.606 casos detectados contra 3.575 en el distrito bonaerense. PeroLa zona más crítica hoy por hoy son los geriátricos y, especialmente, los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya se registraron 2.116 contagios y 19 fallecidos. El epicentro está en la ex Villa 31 y la ex 1-11-14. En el Barrio 31 de Retiro se detectaron 1.388 contagios y ya son 5 los muertos, mientras que en Barrio Padre Ricciardelli (ex 1-11-14), los infectados identificados suman 577 y los fallecidos ascienden a 14. “Se entró tarde.En la reunión de ayer, los expertos recomendaron al Presidente que el Estado "intervenga" con todos los recursos posibles en los barrios vulnerables, donde se detectó un aumento de casos de coronavirus, y destacaron el programa "Detectar" que -según evaluaron- permitió pasar de la "vigilancia pasiva a la activa" en la detección de casos sospechosos y personas en riesgo, implementado fuertemente en el área metropolitana.En ese contexto, sugirieron la confección de un "protocolo específico" para los habitantes de los barrios populares, dijeron las fuentes.Otro eje de los anuncios de hoy será el reempadronamiento de los trabajadores exceptuados del aislamiento obligatorio y nuevas restricciones al uso del transporte público, que podría incluir el cierre de estaciones de trenes.