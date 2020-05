Kicillof fue sobreseído en "una denuncia inventada" por enriquecimiento empujada por el macrismo y Clarín

anoche se conoció que Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, fue sobreseído en "una denuncia inventada" -tal como la definió- por enriquecimiento ilícito impulsada en 2015 por el esquema Clarín-macrismo

Después de 5 años, hoy, finalmente, me sobreseyeron en una causa por enriquecimiento ilícito. Era una denuncia inventada en 2015, cuando era ministro de economía y candidato a diputado. Nació con una nota de Clarín que fue escrita sin base real, para sembrar sospechas y ensuciar. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2020

"Después de cinco años, hoy finalmente, me sobreseyeron en una causa por enriquecimiento ilícito. Era una denuncia inventada en 2015, cuando era ministro de Economía y candidato a diputado. Nació con una nota de Clarín que fue escrita sin base real, para sembrar sospechas y ensuciar"

Mientras salen a la luz y avanzan las investigaciones sobre el sistema de apriete de la "mesa judicial" que conducíapara someter a la Justicia,La presentación contra el entonces era ministro de Economía había sido radicada por el, en base a una nota del multimedios del Grupo Clarín que dirige. En aquel entonces, el sorteo de Comodoro Py le dio el expediente al fallecido juez, como en casi todos los casos vinculados a ex funcionarios del kirchnerismo, concomo fiscal.A pesar de tener los mismos elementos probatorios que a Martínez de Giorgi -quien lo reemplazó tras su muerte- le probaron que no había delito alguno, Bonadio mantuvo abierta la causa por meses.Según El Destape, el fallo relata queEntonces, el abogado PRO recogió de los medios que Kicillof había pasado de tener un patrimonio de 1.200.000 a uno de 1.800.000, un aumento del 50%, y que tenía “tres propiedades en la República Oriental del Uruguay, siendo estas dos terrenos y una casa, la inversión de quinientos mil pesos en la construcción de departamento en esta Capital, más un departamento y un auto...” lo cual “a su entender, sería incompatible con los ingresos de un funcionario de ese rango”. Con eso hizo la denuncia, que ahora fue categóricamente descartada con todos lo peritajes que demostraron la inexistencia de delito., dice el fallo. Contó con todos los datos que Bonadio y Taiano pidieron a todas las áreas del Estado, incluidas la AFIP y la Oficina Anticorrupción, para analizar desarrollo patrimonial de Kicillof.El gobernador bonaerense usó Twitter para referirse a la "denuncia inventada" para "sembrar sospechas y ensuciar" su persona, que se fundó en la presentación del abogado ligado al macrismo y fue impulsada por Taiano, fiscal que durmió todo lo que pudo la causa Correo Argentino, pero que indagó durante 2014 la evolución patrimonial del ex ministro de Economía.Para Kicillof, se trató de un caso de "lawfare" y, para referirse a su caso, citó palabras del presidente Alberto Fernández: "Nunca más a la persecución judicial"., disparó el gobernador .En el hilo publicado en Twitter, Kicillof explicó que, y añadió que el fallecido juez, que "cada tanto avanzaba"., recordó Kicillof y consideró que esa "metodología ya la conocemos y no fui ni la única víctima, ni el que peor la pasó. Consiste en usar la prensa y la Justicia para perseguir y desprestigiar adversarios políticos.".El mandatario bonaerense criticó que, por lo que estimó que "muchos de quienes fueron bombardeados durante años con la noticia, hoy ni siquiera se enterarán de mi sobreseimiento"."Vale la pena recordar lo que dijo Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, hace pocos meses: 'Nunca Más a la persecución judicial'", concluyó.