Para Jorge Asís, Macri está "obligado" a ser candidato en 2021 para conseguir fueros y evitar ser detenido

el periodista Jorge Asís analizó estos hechos como posibles indicios del comienzo de la campaña de cara a las elecciones intermedias del año próximo y, en ese sentido, vaticinó que Mauricio Macri está "obligado" a competir en la Ciudad de Buenos Aires para conseguir fueros y así evitar caer preso

A días de que llegaran a Comodoro Py denuncias acerca de la "mesa judicial" de Cambiemos para apretar jueces y fiscales y otro expediente en que se investigarán procedimientos de la AFI para espiar ilegalmente a dirigentes propios y ajenos,, lanzó el analista de Animales Sueltos, que en los últimos tiempos se alineó con la oposición que, cuando era oficialismo, criticaba desde sus columnas semanales.Para continuar con el análisis de la oposición y referis a la actualidad y la posible candidatura del ex presidente, Asís aclaró que a "Horacio Rodríguez Larreta le hace ruido tener la figura de Mauricio Macri en primer plano en la Capital".Y concluyó, sobre Macri: "No creo en nada de que no quiera ser político. Él quiere volver a serlo".