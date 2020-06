Juntos por el Cambio propuso a Miguel Ángel Pichetto para la Auditoría General

El bloque de diputados de Juntos por el Cambio formalizó hoy ante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que tiene la intención de volver a poner al ex senador Miguel Angel Pichetto a trabajar en el Estado, al proponer su designación como nuevo auditor en la Auditoría General de la Nación (AGN)

La idea del macrismo, representado en el encuentro por los jefes de cada uno de los espacios que integran la alianza, es que Pichetto cumpla el mandato de, el dirigente radical que pasó a desempeñarse como presidente de la AGN.Así, la principal fuerza opositora tendrá completa su representación en ese organismo, que está conformada por Rodríguez y Alejandro Nieva, y ahora se sumaría el ex compañero de fórmula de, que pegó el salto a JxC meses antes de las PASO 2019.Antes de esos comicios, Pichetto era crítico del macrismo y la gestión Cambiemos, principalmente en el plano económico. Pero ante la imposibilidad de conformar e integrar una alternativa no macrista, cony sin el kirchnerismo, prefirió sumarse al ex presidente.La solicitud para designar a Pichetto fue realizada hoy en una reunión que mantuvo en el Congreso Nacional la conducción del interbloque Juntos por el Cambio con el presidente de la cámara, Massa.Participaron de la reunión los presidentes de las bancadas de la UCR, Mario Negri; del Pro Cristian Ritondo; de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro; el vicepresidente de la cámara, Álvaro González; y el propio Pichetto.El nombramiento del aliado del macrismo, que corresponde a la principal fuerza opositora, deberá ser aprobada en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.Con la aprobación del cuerpo, el ex senador pasará a desempeñarse en la AGN por cuatro años, cumpliendo el mandato que dejó sin terminar Rodríguez, quien asumió como presidente del organismo, dado que ese lugar le corresponde a la principal fuerza de la oposición.El Frente de Todos está representado por Francisco Javier Fernández, Juan Orlón, Gabriel Mihura Estrada, y María Graciela de la Rosa.Pichetto fue jefe del bloque de senadores del kirchnerismo durante los mandatos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y a mediados del 2019 se convirtió en compañero de fórmula de Macri. Es ahora uno de los dirigentes más críticos del gobierno nacional.