Escandaloso: denunciaron a un intendente de Cambiemos por pegarle a un periodista y robarle su celular

el intendente por Juntos por el Cambio de la ciudad correntina de Mburucuyá, Pablo Guastavino, fue denunciado penalmente por haber golpeado a un periodista que lo filmaba cuando se encontraba bajando mercadería del Estado en un domicilio que sería de su familia y haberle robado el celular, par aluego borrar las imágenes

Aunque parezca insólito,El periodista, según la denuncia realizada.Florindo aseguró que fue golpeado por el propio jefe comunal, que pertenece a la Unión Cívica Radical y que en 2019 acompañó en la lista a Mauricio Macri desde Juntos por el Cambio. A su vez, el hermano del intendente, Guillermo Guastavino, le quitó el celular al periodista y no se lo devolvió.Minutos más tarde,, que hizo la denuncia penal por los delitos de robo y lesiones en la comisaría local. A su vez, el hospital público constató las lesiones sufridas por el denunciante.Después de la agresión,La denuncia por robo y lesiones apunta a los hermanos Guastavino como los supuestos autores y el caso será investigado por la fiscalía de Instrucción del departamento de Saladas. "El gravísimo hecho de que un Intendente Municipal, y su hermano no entiendan que la libertad de expresión y el trabajo periodístico realizado en la vía pública es un derecho del suscripto conlleva una gravísima afectación institucional", se lee en la querella que interpuso el periodista., agrega.El escándalo también generó otra vez en Mburucuyá fuertes sospechas sobre el manejo de alimentos para familias humildes que el gobierno provincial envía a esa localidad. Esto es porque los alimentos fueron guardados en un domicilio que sería de propiedad de los padres de Guastavino y no en alguna dependencia de la Municipalidad.La web diario1588.com consigna que "el dato más particular lanzado por el alcalde de la tierra del chamamé tradicional en contacto con la web radial, es que su padre tiene un comedor en el barrio Laguna Aguirre y que las mercaderías que llegaron desde Buenos Aires, son para darle de comer a más de 70 chicos. Hasta donde averiguó 1588, ese predio hace 4 años que se cerró, y en ese lugar actualmente funciona una carnicería"."Repudio el atropello de domicilio a la casa de mis padres por parte del Concejal opositor Franco Cáceres y el pseudo periodista Marcelo Florindo. Les comunico que se han radicado las denuncias correspondientes, no puedo tolerar que hostiguen a mis padres con agravios y mentiras reiteradas. Papá y Mamá son personas mayores y enfermas, y con estas acciones de atropello perjudican su salud", afirmó. Luego hizo otro posteo donde muestra presuntas imágenes de mercadería que habría recibido el comedor, con el objeto de mostrar presunta actividad.No obstante,que el periodista denuncia que él le habría propinado junto a su hermano.