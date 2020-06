CFK probó reuniones de espías con el secretario de Macri y que participaban de investigaciones judiciales en su contra

el abogado de Cristina Fernández de Kirchner denunció y presentó pruebas hoy acerca de reuniones en Casa Rosada entre espías imputados en estos expedientes y el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis y, por si esto fuera poco, sobre la participación de otros dos agentes de la AFI que también visitaban Balcarce 50 en los procedimientos de la causa Hotesur bajo órdenes del fallecido juez Claudio Bonadio

Ese encuentro, según esos registros, tuvo lugar el 21 de enero de ese año entre las 10.21 y las 13.04, es decir durante tres horas, en la sede de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, cuyo titular era De Andreis. Del encuentro formaron parte Javier Bustos y Jonatan Nievas, quienes según constancias de la causa judicial "habrían prestado funciones en áreas de inteligencia"

Los ya mencionados Araque y Sáez, dos de los agentes de la AFI que están imputados en la causa del espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora y que realizaban seguimiento sobre CFK, no sólo se reunieron 12 veces con la ex funcionaria de Macri Susana Martinengo sino que también participaron en dos procedimientos que se hicieron en la causa Hotesur, en donde terminaron procesados la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia

Día a día, se conocen más novedades acerca del sistema general de espionaje ilegal que presuntamente funcionaba desde el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri y que la Justicia investiga en cuatro nuevas causas. Y cada una de esas novedades se configura como más escandalosa que la anterior. En este caso,La vicepresidenta denunció que (R)existieron fácticamente ingresos en Casa de Gobierno y reuniones entre Fernando de Andreis -nada más y nada menos que el secretario general de Macri, rol que colocaba su oficina al lado de la del ex presidente y sus funciones de extrema confianza con quien ejerció la máxima autoridad del país hasta el 10 de diciembre de 2019- y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia imputados judicialmente por espionaje ilegal(R contra la ex mandataria y diversos dirigentes propios y ajenos.En el escrito presentado hoy ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena a través de su abogado Carlos Beraldi, la titular del Senado pidió investigar esta reunión en su rol de querellante en el expediente.No se trata de las primeras reuniones en Casa de Gobierno que prueba la defensa de Cristina, por lo que este encuentro se sumó a otras informadas al juzgado el viernes último, informaron fuentes judiciales. La ex mandataria mostró en este expediente que al menos tres agentes (Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez) se reunieron 12 veces con Susana Martinengo, encargada de Documentación Presidencial de la gestión anterior y también con despacho al lado del de Macri., pidió Beraldi en el escrito ante el juez que lleva adelante la investigación por presunto espionaje ilegal a funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas y otras víctimas durante el macrismo.La reunión denunciada hoy se habría concretado en 2016, de acuerdo a la información del registro de ingresos a la Casa Rosada a la que se accede a través del sitio web http://poderciudadano.org/quienes-ingresaron-a-la-casa-de-gobierno-en-los-ultimos-8-anos/ , según detalló el letrado., un integrante de la Policía Metropolitana, se agregó en el escrito.La querella solicitó ahora que se requieran tanto documentos como filmaciones de las personas que pasaron por la AFI, la Casa Rosada, la Quinta de Olivos, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad para corroborar si los sospechosos también transitaron esas oficinas públicas.Así lo denunció Beraldi, querellante en nombre de CFK en la causa que sustancia el juez Villena y en donde la ex jefa de Estado ya se presentó la semana pasada.Al revisar el expediente por los negocios hoteleros de la familia de la ex presidenta, el abogado de CFK descubrió imputados en la justicia federal por espionaje ilegal en su contra participaba de allanamientos en la primera investigación que se sustanció también en su contra cuando aún ocupaba el sillón de Rivadavia.El fallecido juezinició esa causa en 2014 por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez, a raíz de supuestas irregularidades en los trámites de la personería jurídica de la firma familiar dueña del hotel Alto Calafate.Tal como relató Infobae, cuando Bonadio avanzó en la causa y dispuso una serie de allanamientos, determinó que fuera la Policía Metropolitana la que llevara adelante los procedimientos, incluso los ordenados en Santa Cruz en propiedades de la entonces presidenta. La defensa de Romina Mercado cuestionó al juez, y la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de los entonces jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, terminó apartando a Bonadio de la causa porque no habían dado parte a la defensa de Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, de unos peritajes contables.En ese fallo, el destituido juez Freiler criticó a Bonadio por no haber "elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria–, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial"."Aquella preocupación vinculada con la posible falta de imparcialidad por parte del juez de grado que exteriorizó oportunamente el Dr. Beraldi, y que consideré suficientemente fundada al momento de expedirme en favor de su apartamiento, se ha visto concretada", remató en aquel entonces Freiler, luego perseguido por el macrismo.Según la documentación a la que accedió Infobae, Araque había sido parte del procedimiento que se hizo en la AFIP el 14 de julio de 2015. Junto a él iba Jorge Sáez, el hombre que lo llevó a trabajar a la AFI bajo las órdenes de Alan Ruiz durante el gobierno de Cambiemos. En su declaración testimonial se presentó como subinspector de la Policía Metropolitana que se desempeñaba en el área investigaciones de la comuna IV y cumplía funciones en la Brigada para dar cuenta de cómo fue la orden de presentación para el secuestro de documentación.Araque es el mismo agente de la AFI que admitió ante legisladores de la Comisión Bilateral que investiga estas operaciones de inteligencia ilegal que llevaban información a Casa Rosada y que Martinengo, la amiga de Macri, les decía cosas como “esto puede interesar arriba”.