Los mails que expondrían que Macri participaba de la "mesa" de los aprietes a jueces y que las convocaba Peña

cómo el gobierno de Mauricio Macri tenía una "mesa judicial" desde la cual se tomaban todo este tipo de decisiones y que hasta se reunían de forma institucionalizada

Aprietes. Persecución. Espionaje ilegal. Armado de causas. Decidir desde el Poder Ejecutivo "quién iba preso y quién no". Todo ese tipo de procesos ilícitos son investigados por la Justicia en múltiples causas que parecen apuntar hacia un mismo lado:Según una nota del portal El Destape, unaque está en poder de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia: en primer lugar, que, el ex jefe de Gabinete de Macri; en segundo orden, que; y en tercer orden pero determinante para las causas, queLa información fue remitida hace días por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia,, al organismo legislativo integrado por diputados y senadores nacionales. Ese espacio, justamente, escuchó la semana pasada al agentey esta tarde hará lo mismo con, otro de los personajes centrales de la trama que se investiga en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo depero que también en el juzgado federal de Ariel Lijo en Comodoro Py.El artículo de Luciana Bertoia precisa que lo que la interventora de la ex Side habría encontrado es una saga de correos electrónicos con llamados a encuentros de “coordinación de justicia” en la secretaría privada de la dirección general de la AFI. Se trataría de entre 18 y 20 mails que se intercambiaron entre el 15 de noviembre de 2017 y, al menos, el 28 de enero de 2019.Surgen dudas de que se trate de las únicas comunicaciones y encuentros de este tipo porque el rango cronológico que abarcan excluye dos hechos anteriores fundamentales para las maniobras de esta mesa, como la renuncia de la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó y la creación de lo que se conoció como "doctrina (Martín) Irurzun" para la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y luego del ex vicepresidente Amado Boudou.La mayoría de los correos salía desde una casilla de Gmail y quien convocaba era Peña, hecho que sorprende no sólo porque no formaba parte de las versiones y relatos acerca de la "mesa judicial", sino también porque esas mismas versiones apuntaban a José Torello, jefe de asesores del entonces presidente, o a Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica, como posibles organizadores.El destino de los correos sería distintas casillas, entre las que estaban las de Arribas en la AFI, Torello, Clusellas y el entonces ministro de Justicia,. El mismo artículo señala al menos a ocho participantes de esas reuniones. Hasta eran "oficiales", ya que los correos recibían las confirmaciones de las secretarias de cada uno de los funcionarios.Los correos muestran situaciones que no sorprenden, pero que implicarían pruebas contundentes acerca de los roles de Macri y Arribas.Las relaciones directas entre estos delitos y Macri vienen apareciendo en estos últimos días de forma explícita. La semana pasada se conoció que dos de los agentes de la AFI pasaban largas horas en la Casa Rosada, donde fueron recibidos 12 veces por Susana Martinengo, militante PRO y ex funcionaria de máxima confianza del ex presidente. Hoy se sumó otro encuentro en Casa Rosada, pero en este caso entre otros tres agentes de inteligencia y Fernando de Andreis, el ex secretario general de la Presidencia durante la gestión Cambiemos.. Parece que sin "el más tramposo" de los amigos de Macri no había "mesa judicial".El fiscal federal Ramiro González está investigando el rol de la llamada "mesa judicial" del macrismo en una causa que se originó después de que la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa denunciara haber sido víctima de presiones de un alto funcionario del Ministerio de Justicia durante la presidencia de Macri. El juez del expediente es Sebastián Ramos.Hace días, la jueza Figueroa precisó que se refería a Juan Bautista Mahiques, por entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, luego también concejero de la Magistratura y actualmente fiscal general de la Ciudad. Desde la fiscalía confirmaron a El Destape que no habían tenido noticias de estos correos por el momento. Se espera la declaración de otro magistrado, en este caso del fuero laboral, que fue apretado, Luis Raffaghelli.El diputado nacional(Frente de Todos, FdT), que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, aseguró hoy que el ex presidente Macride las actividades de presunto espionaje durante el gobierno de Cambiemos.Tailhade dijo además que se analizarán las responsabilidades de Peña, y de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como su relación con la existencia de una mesa judicial que, dijo,Según Tailhade, en esa mesa judicial "se definió el armado de las causas, todo se definía ahí y luego estaban los brazos ejecutores. Uno de ellos era Gustavo Arribas y el otro brazo ejecutor era el Ministerio de Justicia con Germán Garavano", pero, enfatizó, "el que estaba absolutamente al tanto y el promotor de esa actividad que llevaba adelante ese grupo era el propio Presidente de la Nación".En diálogo con El Destape Radio, el dirigente se refirió también a los mails que figurarían desde el despacho del ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña, con las convocatorias a la mesa judicial."Nosotros hicimos una denuncia para que nos den la información de las reuniones de (el ex titular de la AFI, Gustavo) Arribas con el resto de la mesa judicial. Me sorprende que Marcos Peña haya sido el coordinador de esa mesa judicial", afirmó Tailhade.