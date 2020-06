Kicillof se comunicó con Vidal y se puso a disposición tras confirmarse el positivo de coronavirus

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se comunicó hoy María Eugenia Vidal, para conocer su estado de salud y desearle una pronta recuperación, informaron fuentes del entorno del mandatario

Tras confirmarse que su antecesora dio positivo de coronavirus,Colaboradores estrechos de Kicillof confiaron a Télam quela ex mandataria provincial.En esa misma línea, el jefe de Gabinete Carlos Bianco expresó hoy en declaraciones a FM Futurock su "solidaridad con la ex gobernadora" porque "para nadie es una buena noticia estar contagiado con el virus"."Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", expresó Vidal en su cuenta de la red social Twitter.La ex gobernadora debió realizarse el test de Covid-19 porque hace pocos días mantuvo una reunión con el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, quien también había dado positivo en una prueba de coronavirus.No obstante, desde el entorno de Vidal dijeron hoy a Télam que "de desconoce cómo fue el contagio". "A partir de la confirmación de los resultados positivos de algunos funcionarios, María Eugenia solicitó que le realizaran un hisopado para determinar si existía la posibilidad de estar contagiada. Y a última hora de ayer le confirmaron el resultado positivo", explicaron sus voceros.