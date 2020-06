Como Cristina y Larreta, Santilli se convirtió en querellante por el espionaje de Macri con durísimas críticas

el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se presentó hoy en los tribunales federales de Lomas de Zamora en calidad de víctima de maniobras de espionaje ilegal y se constituyó como querellante en el marco del expediente que lleva adelante el juez Federico Villena

En una jornada de potentes y trascendentales novedades,Según informaron fuentes judiciales,Santilli siguió el mismo camino que días atrás habían recorrido, entre otros, la vicepresidenta, el jefe de Gobierno porteño,y los dirigentes sindicales, entre otros, quienes tras ver la prueba recolectada en el expediente solicitaron ser tenidos como querellantes., confirmó Santilli según Infobae, luego de ver las pruebas en el expediente. Y agregó:En el mismo sentido, el dirigente porteño, que trabaja codo a codo con Larreta, afirmó que cuando se enteró “que había sido víctima de escuchas ilegales” le generó “una sensación de mucha tristeza y decepción”. Y disparó palabras que rozan a Macri indefectible e independientemente que también abarquen períodos de gestión previos:Durante estas semanas se conocieron los seguimientos que le hicieron los espías de la AFI que están acusados en la causa de Villena. Entre esa probatoria, en el teléfono de Leandro Araque, uno de los imputados, se encontró una carpeta con fecha 16 de agosto de 2018 que se llama “Informe. Asunto: (Objetivo Pibe”). Allí, se detallaban los movimientos de Santilli en su casa y en reuniones barriales, e incluso la vigilancia también incluyó a “esposa del objetivo”, es decir la ex modelo y empresaria Analía Maiorana.Por si esto fuera poco, uno de los espías investigado llegó a sacarse una foto con Santilli y compartirla en el grupo “Super Mario Bross”, en donde se concentraba gran parte de la información que el grupo de agentes de la AFI producía. “¿Qué tal, doctor? ¿Me dejaría sacarme una foto con usted?”, le dijo el agente Emiliano Matta a Santilli, según contó otro espía acusado, el ex penitenciario y Policía de la Ciudad Jorge “Turco” Sáez.“Se saca una foto el agente orgánico con Santilli. Un trapo, un trapo”, afirmó al declarar hace una semana ante la comisión bicameral de seguimiento y fiscalización de organismos de inteligencia.Días atrás, el dirigente porteño aseguró que le daba “asco” todo lo que había empezado a salir a la luz en relación al espionaje ilegal y repudió “total y absolutamente este tipo de actitudes”, al tiempo que ensayó un intentó por desestimar una participación de Macri con estas maniobras ilegales.El juez Villena apuraba por estas horas la necesidad de las citaciones de los primeros convocados en el marco de la ley de víctimas, que se había visto demorada días atrás porque varios de los citados tienen coronavirus o estaban aislados por haber tenido contacto estrecho con personas infectadas.Es el caso de Martín Insaurralde y de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, esta última a la vez es investigada por los mecanismos de espionaje en la Provincia y hasta en el mismo expediente (¿víctima y victimaria?). También los ex legisladores del PRO Nicolás Massot y Emilio Monzó están en la misma situación. Por otro lado, ya pasaron por Lomas de Zamora también como víctimas Fabián De Sousa, Gerardo Ferreyra o el ex funcionario de Planificación Rafael Llorens, entre otros.