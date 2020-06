Fernando Iglesias usó a la hija de Macri para defender a Cambiemos y burlarse de las causas de espionaje ilegal

el diputado troll de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias se esforzó en una más de sus bajezas y ensayó una ironía en la que utilizó a Antonia, la hija de Mauricio Macri, para defender al ex presidente e ironizar acerca de los múltiples expedientes en que se investigan presuntas maniobras de espionaje ilegal desde la AFI durante el anterior gobierno

Irrefutable. Hay un dibujito de Antonia que prueba el hecho. https://t.co/TA9NCJWSWD — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 30, 2020

A través de redes sociales, como hace habitualmente,Hoy se conoció que el juez federal de Lomas de Zamoradetuvo a, ex secretaria de Documentación Presidencial en la gestión de Macri, y a otros 22 ex agentes orgánicos e inorgánicos, lo que acerca la mirada y el riesgo para el ex mandatario. Por esto, Iglesias usó Twitter para ironizar sobre el tema.Un usuario de esa red social le preguntó, con sarcasmo y evidente postura favorable al PRO, cuál era su opinión acerca "de la acusación que hizode que Macri ordenó matar a la mamá de Bambi".La respuesta de Iglesias, elegido por una porción del electorado como uno de sus representantes ante la Cámara de Diputados, fue aún más vergonzosa que la pregunta:. La poco graciosa ironía tiene como referencia a la foto que liga a Macri con Martinengo, en la que también está su hija Antonia.En la causa que lleva Villenas se investiga no sólo supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre dirigentes opositores, periodistas, sindicalistas, detenidos, integrantes de la Iglesia y referentes sociales, sino también sobre políticos de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Diego Santilli, entre otros.