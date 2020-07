El secretario de Macri que pone "las manos en fuego" por el ex presidente recibió un "no" judicial y podría ser detenido

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó un pedido de exención de prisión a Darío Nieto, el ex secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal, por lo que el ex funcionario y ladero del ex mandatario podría ser detenido en las próximas horas si no prospera su apelación

La decisión del magistrado ocurrió en la jornada de inicio de la ronda de declaraciones indagatorias de los 22 detenidos ayer por el mismo expediente, entre quienes se destaca, la ex jefa de Documentación Presidencial y dependiente de Nieto, y de quien constan reuniones con agentes en Casa Rosada y chats de WhastApp.Villena rechazó conceder la exención de prisión a Nieto por entender que tuvoen un allanamiento ordenado días atrás a su vivienda, durante el cual habría comenzado a manipular su teléfono celular para enviar mensajes o generaro el, sostuvo en su resolución.Esta actitud, según el juez,Sin embargo, la defensa del secretario de Macri apeló la negativa de Villena ante la Cámara Federal de La Plata. Los abogados de Nieto sostuvieron que hubo una "absoluta tergiversación de lo ocurrido" en el allanamiento y que el imputado fue sorprendido en el estacionamiento antes de entrar a su domicilio por un policía de civil que lo abordó "intempesativamente" y "sin exhibirle orden alguna" le ordenó salir de su vehículo, en una situación que le causó "temor" y por ello envió mensajes a sus allegados. Es decir,La defensa sostuvo que lo que "sí está probado ya en la causa es la concreta predisposición" de Nieto "de estar a derecho y de colaborar en lo que esté a su alcance con la investigación". En este caso, si uno considerase verosímil el anterior argumento, el macrista Nieto considera que nunca debieron haber sido detenidos decenas de dirigentes kirchneristas durante la gestión Cambiemos, como el caso deVillena ordenó ayer detener a 22 personas, de las cuales 5 permanecían sin ser ubicadas, y hoy comenzará la ronda de declaraciones indagatorias en el juzgado federal de Lomas de Zamora.Desde las 9.30 declaran María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.Para mañana, también desde las 9.30, serán trasladados desde sus lugares de detención Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), el ex jefe de Congtraingteligtenia de la AFI Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.Y para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria de Alan Ruiz, quien había sido ya detenido en otra causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sustancia el juez de Lomas Juan Pablo Augé.Villena pidió a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que releve de la obligación de guardar secreto a los ex agentes detenidos. Además, ordenó a la Policía Federal, a cargo de la custodia de los detenidos, respetar los protocolos sanitarios ante la pandemia de coronavirus durante los traslados.