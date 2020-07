Qué dijo Alberto sobre el coronavirus de Bolsonaro, el segundo presidente que se burla y termina contagiado

En el marco del cierre virtual del XXIII Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, evento bendecido por el Papa Francisco, el presidente argentino Alberto Fernández aprovechó la ocasión para hablar sobre la confirmación del contagio de coronavirus de su par brasileño, Jair Bolsonaro, quien es el segundo mandatario que contrae la enfermedad tras minimizarla y perjudicar a su población, como hizo el británico Boris Johnson en la primera etapa de la pandemia en ese país europeo., expresó Fernández ante ese grupo de empresarios.Después de haber tenido síntomas de coronavirus, Bolsonaro confirmó que se contagió de la "pequeña gripe", tal como la definió el mandatario en varias oportunidades. Las decisiones que tomó al frente de su país coinciden con esta perspectiva: no estableció ningún tipo de cuarentena general, y la nación vecina es de las más afectadas por la pandemia no sólo en la región sino en el mundo.Las fuentes oficiales habían informado que el lunes se había presentado para su nuevo hisopado. Es el cuarto que se hace desde que llegó la pandemia a Brasil. Ni bien se enteró del resultado positivo, el presidente bresileño salió a un jardín para dar una rueda de prensa a periodistas, frente a frente y sin guardar ningún distanciamiento social respecto de los reporteros.De hecho, Bolsonaro se corrió irresponsablemente el barbijo de su boca mientras seguía hablando, casi a los gritos. "Los que deberían cuidarse son los que tienen problemas de salud", insistió y enfatizó en que "el efecto colateral en la economía, si no se reactiva, va a ser peor que la enfermedad".Actualmente, Brasil tiene más de un millón y medio de infectados de coronavirus y ya pasó los 65 mil muertos por la enfermedad en todo el país. Incluso, hay polémica con respecto al fallecimiento de otra gran cantidad de gente que fueron catalogadas con enfermedades similares al coronavirus. Algunos cálculos, no oficiales porque la gestión Bolsonaro no hace relevamientos, que realiza el ministro de Salud que el mandatario echó indican que la cantidad de fallecidos podría ser seis veces la que se conoce.