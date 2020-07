Cristina citó una nota de La Nación para desmontar una vergonzosa operación de Infobae sobre el default de 2001

Sorprendentemente, Cristina Fernández de Kirchner pudo valerse de un artículo de La Nación para desmontar una fake news operada por un ex vocero del macrismo en Infobae, en la que miente acerca de un fallo de la Justicia de los Estados Unidos contra la Argentina intentando atribuirle el default ocurrido en 2001 cuando gobernaba Fernando de la Rúa al kirchnerismo

resulta que el artículo es una fake news. Es que, tal como publicó Sofía Diamante en La Nación, el fallo de la jueza Loretta Preska -la sucesora de Thomas Griesa- ordena a la Argentina pagar esos USD 224 millones, pero indica que es "por el default de 2001"

llegó la respuesta de Cristina. "Sorpresas te da la vida: La Nación publicó la verdad. Infobae... no sorprendió a nadie"

Sorpresas te da la vida: La Nación publicó la verdad.



Infobae... no sorprendió a nadie. pic.twitter.com/bqzfbnawj6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 7, 2020

Es que, que trabajó dedurante su gestión al frente del organismo bajo tutela de, firmó en el portal fundado poruna nota tituladaNo obstante,En concreto, la magistrada del tribunal del Distrito Sur de Nueva York sentenció que el país debe pagar USD 224,2 millones a dos fondos litigiosos -los holdouts Attestor Master Value y Trinity Investments- que no entraron en los canjes de reestructuración de 2005 y 2010 (con los gobiernos de Néstor y CFK, respectivamente) ni cerraron el polémico acuerdo de 2016 con Macri.Infobae mintió en su título bajo considerar que como Griesa provocó un default -que en realidad no lo fue en términos jurídicos, financieros ni económicos- en 2014 durante el gobierno de Cristina, entonces estos fondos comenzaron en ese momento su reclamo judicial y así se trataría de un nuevo default, cosa que no es cierta ni en cuanto al default y mucho menos debido a que son los bonos defaulteados en 2001 que no entraron a los canjes previos.Por eso,, tuiteó la ex presidenta, y acompañó con las publicaciones de ambos medios."Profundicemos un poquito sobre el tema: es muuuuuy mentirosa la presentación de la noticia ya que, en realidad, el default es el del 2001", disparó la vicepresidenta, y precisó que se trata del proceso de cesación de pagos que fue "normalizado en nuestra gestión de gobierno logrando la quita más importante de la historia, acordando con casi el 93% de los acreedores".En ese hilo, la vicepresidenta opinó que. Justamente, el ex vocero macrista escribió eso en Infobae, como si fuera su cuenta de Twitter, desde la cual acostumbra a moverse como un troll ilustrado., concluyó CFK.Hasta Clarín, unos minutos después, tituló de la misma forma que La Nación, reconociendo que se trata de un fallo referido al default de 2001, que encontró una solución casi total durante los gobiernos kirchneristas pero que el macrismo no logró sumar a ese esquema a la minoritaria porción que quedó afuera de los canjes de 2005 y 2010.