Cuarentena "intermitente": qué se podrá hacer en la Provincia y la Ciudad entre el 18 de julio y el 2 de agosto

el presidente Alberto Fernández anunció que, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, la población volverá paulatinamente a su “vida habitual” en el marco de este “nuevo mundo diferente que nos exige cuidados diferentes”

Como ya había trascendido y el propio Gobierno había adelantado,Acompañado desde Olivos por Axel Kicillof (Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad), y por Jorge Capitanich (Chaco), Arabella Carreras (Río Negro) y Gerardo Morales (Jujuy) por viceoconferencia, el Presidente anunció una flexibilización de la cuarentena, hacia una etapa similar a la fase 3, a partir de mañana (excepto en la Ciudad, donde la reapertura gradual comenzará el lunes), pero con un mensaje claro: el del famoso "stop and go", es decir que si se complica la situación epidemiológica, se volverá a un confinamiento más rígido."Todo lo que estamos haciendo ahora es para tratar de volver a la normalidad... todo tiene la precariedad que nos impone la pandemia. Si hay que volver atrás, volveremos para atrás", dijo el mandatario.La principal medida, aunque no anuncio, general para el Área Metropolitana de Buenos Aires, es acerca del transporte público: seguirá reservado sólo para trabajadores de rubros esenciales como salud, seguridad, gastronomía y otros.Los detalles de las nuevas actividades que estarán permitidas se darán a conocer esta tarde. A las 17 dará una conferencia de prensa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a las 18 será el turno del gobernador bonaerense Axel Kicillof.El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió hoy que "ha habido un intento de instalar la idea de que el coronavirus está superado en todo el mundo, menos en Argentina, y no es así"."Hubo que volver atrás en muchas partes del mundo. El mundo está aprendiendo a abrir y cerrar dependiendo de los datos", dijo Kicillof en un mensaje desde Olivos, junto a Fernández y a Rodríguez Larreta.El mandatario dijo que "la cuarentena en la Argentina salvó vidas y evitó muertes", y destacó que eso "se logró gracias a la unidad de todos los que tienen responsabilidad de gobierno: los 24 gobernadores que acompañaron al Gobierno nacional y los 135 intendentes en la provincia, oficialistas y opositores".En esa línea, Kicillof sostuvo que hoy "estamos terminando 17 días de un aislamiento más duro, y los objetivos se alcanzaron". Y enfatizó: "No es que bajaron los casos pero dejaron de crecer a tanta velocidad". Por eso, detalló que la cuarentena estricta sirvió para tener "más camas de terapia, más lugares de aislamiento y un aumento de producción de plasma".Concretamente, anunció que van a pasar a una “cuarentena intermitente” en los partidos del Gran Buenos Aires, y advirtió que “estamos en la posibilidad de manera escalonada y lenta de volver a la etapa anterior” a la que solo se podrá sostener “en la medida en que no vuelvan a aumentar los contagios”.- Industria: el lunes abrirán las empresas que estaban abiertas antes de endurecer la cuarentena, con protocolos estrictos y transporte propio.- Comercios: el miércoles 22/7 reabrirán los comercios barriales.- Actividades profesionales: el viernes volverán algunas actividades, que serán detalladas en una conferencia de prensa a las 18.- Salidas deportivas o de niños: se analizarán los pedidos de los intendentes y se revisará caso por caso.Horacio Rodríguez Larreta anunció un plan de gradual de reapertura para la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo lunes. El jefe de gobierno señaló que los porteños deberán “acostumbrarse a convivir con la enfermedad” en la nueva etapa del aislamiento que transitará la Ciudad.“Tenemos un fuerte compromiso con la libertad y la responsabilidad que la libertad supone. La pandemia hizo que se restringieran libertades en todo el mundo. Al momento de reabrir, hubo muchas ciudades que lo hicieron muy bien, que pudieron sostener la suma de actividades, pero también hay muchos casos de ciudades donde se hizo de manera descontrolada y tuvieron que volver para atrás. Yo confio en ustedes para esta nueva etapa”, le dijo Larreta a los porteños.El jefe de gobierno explicó que la próxima fase “puede tener avances, pausas y retrocesos” y señaló que ya tienen cerca de 100 protolos acordados con el sector privado para cuando comience la reactivación.- Comercios: Primero abrirán los negocios de cercanía. Para las siguientes etapas se prevé la apertura de locales de indumentaria y calzado y luego, los negocios a cielo abierto, salvo en Once y en la Avenida Avellaneda.- Salidas de niños: además de los sábados y domingo, se agregarán días de salidas recreativas para los niños en compañía de adultos- Restaurantes: siguen en modalidad delivery y take away.- Salidas deportivas: volverán a estar permitidas, de 18 a 10. En la primera semana, estará dividido por el número de DNI; luego será sin restricciones. Podrá realizarse en forma individual o de hasta dos personas. Sigue prohibido el entrenamiento en forma grupal. El uso del tapaboca no será obligatorio para correr, aunque sí para las otras actividades.- Culto: continúa la transmisión de misas online y se habilita el rezo individual en los templos con no más de 10 personas a la vez.- Peluquerías y locales de depilación, manicura y pedicura: serán habilitados en la primera de las seis etapas de la reapertura gradual.- Actividades culturales: transmisión por streaming de actividades como recitales y obras de teatro.- Tránsito: volverán los cortes durante el horario en el que se puede realizar deportes para generar mayor espacio donde correr.- Mudanzas: estarán habilitadas nuevamente desde el próximo fin de semana.