17.07.2020 / Política

Qué dijo Fernández sobre las "opiniones diferentes" en el Frente de Todos y su perfil de "dialoguista"

Mientras algunos dirigentes y varios medios, incluso oficialistas, agitan internas y a veces luego esconden la mano, el Presidente puso especial énfasis hoy en aclarar que en el FdT no hay "diferencias" y en cambio sí hay "opiniones distintas". "Siempre me acusaron de dialoguista; me encanta esa acusación", reflexionó.