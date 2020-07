Coronavirus: según Reino Unido, la enfermedad se quedará décadas incluso con una vacuna efectiva

Malas noticias, al menos en cuanto a las expectativas para la vuelta a algún tipo de "normalidad" en cuanto a la evolución de la pandemia del coronavirus: es que científicos asesores del gobierno británico aseguraron que la Covid-19 perdurará durante décadas incluso si se encuentra una vacuna segura y efectiva

La novedad se conoce cuando en el mundo la cantidad total de contagios se acerca a los 15 millones de personas y el virus afecta principalmente -aunque entre otros países- a Estados Unidos y Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ya dio positivo cuatro veces seguidas y lleva más de dos semanas infectado., afirmó Jeremy Farrar, miembro del Grupo de Asesoramiento Científico del gobierno británico (SAGE), ante el Parlamento.El virus "estará aquí para siempre, no se va a ninguna parte y habrá inviernos en los que el coronavirus estará de vuelta", dijo, y John Bell, docente de la Universidad de Oxford, agregó: "Creo que la idea de que lo vamos a eliminar en toda la población no es realista".Y concluyó Bell:"Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos; no importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que la vacuna es segura y efectiva, y eso toma su propio tiempo; estamos apurando las cosas todo lo que se puede, pero no significa bajo ninguna circunstancia que vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad", señaló el director de Emergencias de la OMS, Mike Ryan.